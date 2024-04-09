درگیری ۲ ساله «سه‌ خواهر»!/ اثری از محمد چرمشیر که اجرا نشده است

نگین ضیایی کارگردان نمایش «سه خواهر» که قرار است از ۲۳ فروردین در سالن اصلی مرکز تئاتر مولوی اجرای عمومی خود را آغاز کند، درباره روند تولید این اثر نمایشی به خبرنگار مهر گفت: پاییز ۱۴۰۰ بود که به همراه گروه تصمیم گرفتیم نمایش «سه خواهر» چخوف را تولید و اجرا کنیم. برای این اثر نیاز به دراماتورژی داشتیم از این رو با آقای محمد چرمشیر صحبت کردیم. ایشان یک بازخوانی از نمایشنامه «سه خواهر» انجام داده بود که آن بازخوانی اجرا نشده بود. آقای چرمشیر متن را در اختیار ما قرار داد و ما تصمیم به اجرای آن گرفتیم.

وی درباره تغییراتی که در نمایشنامه «سه خواهر» محمد چرمشیر نسبت به متن اصلی اثر چخوف وجود دارد، افزود: با حفظ فضای نمایشنامه اصلی تغییرات اساسی در متن ایجاد شده است. در نمایشنامه «سه خواهر» آقای چرمشیر فقط سه شخصیت خواهر وجود دارد و باقی شخصیت‌ها حذف شده‌اند. همچنین یک کاراکتر گوینده به کار اضافه شده است.

ضیایی درباره روند تمرین نمایش «سه خواهر»، یادآور شد: از اواخر فروردین ۱۴۰۱ تمرین نمایش را شروع کردیم. همان موقع با امیرحسین دوانی برای طراحی صحنه گفت‌وگو کردیم. جلسات متعددی داشتیم و نتیجه جلسات را به آقای محمد چرمشیر منتقل می‌کردیم و در یک تفکر سه‌نفره طراحی‌های نمایش شکل گرفت. قرار بود سال ۱۴۰۱ نمایش را اجرا کنیم که به دلیل شرایط اجتماعی این امر میسر نشد. تمرین‌ها متوقف و ۵ ماه بعد از سر گرفته شد.

وی درباره اینکه تا چه حد نمایشنامه «سه خواهر» محمد چرمشیر با فضای ذهنی مدنظرش برای دراماتورژی نمایشنامه «سه خواهر» چخوف نزدیک بوده است، تاکید کرد: من دارای ۳ خواهر هستم و در آن مقطع زندگی‌ام بحث مهاجرت در خانواده ما مطرح بود و به همین دلیل به سراغ نمایشنامه «سه خواهر» چخوف رفتم. وقتی آقای چرمشیر متن خودش را برای من خواند، دیدم که خیلی به فضای ذهنی و تجربه آن روزهای زندگی‌ام بسیار نزدیک است.

کارگردان «سه خواهر» درباره تغییرات ایجاد شده در نمایش بعد از طی شدن روندی ۲ ساله تا اجرا، یادآور شد: نمایش نسبت به زمانی که تمرین‌های آن را آغاز کردیم، خیلی تغییر کرد. گذر زمان، تعویق زمان اجرا و همچنین شرایط اجتماعی و روحی حال حاضر جامعه روی کار خیلی تاثیر گذاشت و تغییر کرد.

ضیایی درباره چالش‌هایی که به لحاظ اقتصادی برای تولید «سه خواهر» وجود داشت، گفت: از بازیگران نمایش متشکرم که در تمام تمرین‌ها بدون توقع من را همراهی کردند. من کاری داشته‌ام که فقط بازیگران با ۳ دست لباس روی صحنه رفتند ولی «سه خواهر» کاری بسیار سنگین و هزینه‌بر است. وقتی تصمیم می‌گیرم کاری را انجام دهم دل را به دریا می‌زنم و برای نمایش «سه خواهر» وضعیت به همین شکل بود.

وی در پایان درباره ویژگی‌های مدنظر در شیوه اجرا و طراحی‌های نمایش «سه خواهر» تاکید کرد: ما در اجرا عناصر زیادی داریم. در «سه خواهر» هم اجرا، هم روایتی از اجرا و هم تصاویری درباره اجرا داریم که همه با هم کلاژ شده‌اند و اثری جدید خلق می‌کنند. ویژگی مهم دیگر «سه خواهر» این است که تمام طراحی‌های نمایش کنش‌مند هستند و صرفا برای اینکه صحنه و نور داشته باشیم، شکل نگرفته‌اند. تک‌تک عناصر اجرا کنش‌گری می‌کنند و در «سه خواهر» فقط بازیگر نیست که کنش‌گر روی صحنه است.

در نمایش دانشگاهی «سه خواهر» سپیده ضیایی، شادی ضیایی، فاطمه کاظمی و مهشید کاظمی ایفای نقش می‌کنند.

از دیگر عوامل این نمایش ۷۵ دقیقه‌ای که هر شب (به جز شنبه‌ها) ساعت ۲۰:۳۰ روی صحنه می‌رود می‌توان به تهیه‌کننده: وحید لک، دستیاران کارگردان: فرنوش نادرپور، تینا حاجی‌نصرالله، برنامه‌ریز: امین موحدی پور، طراح صحنه: امیرحسین دوانی، طراح نور: امیرحسین سیر، محمدحسین کوزه‌گر، علیرضا کوزه‌گر، پوریا محسنی، ویدیوآرت و موشن‌گرافی: مجید نیرومند، طراح صدا و موسیقی: محمد اصغری‌اصل، طراح لباس: شادی ضیایی، طراح پوستر و بروشور: سجاد داغستانی، نقاشی و کلاژ: شادی ضیایی، ساخت دکور: مصطفا طباطبایی، دوخت لباس: مهری علی‌یاری، مدیر تولید: حسین طاهربخش، مدیر هماهنگی و دستیار تولید: السا فتحی، ارتباطات و تشریفات: ماهرخ لک، روابط عمومی: امیر قالیچی (تئاتربازها)، عکاس: کیارش مسیبی، طراح تیزر و ساخت تیزر: مجید نیرومند اشاره کرد.