اخراج اوسمار بامشورت داور چهارم بود/ خطا روی عالیشاه دیده نشد

به گزارش خبرنگار مهر، تیمهای فوتبال گل گهر و پرسپولیس در هفته بیست و دوم رقابتهای لیگ برتر امروز یکشنبه ۱۹ فروردین در ورزشگاه شهید سلیمانی سیرجان به مصاف هم رفتند که این بازی در پایان با نتیجه یک بر صفر به سود سرخها به پایان رسید. «اوسمار ویهرا» سرمربی برزیلی پرسپولیس در این بازی با دریافت کارت قرمز از زمین بازی اخراج شد تا نتواند تیم خود را در دیدار هفته بیست و سوم برابر ملوان که روز جمعه هفته جاری برگزار خواهد شد، همراهی کند.
حیدر سلیمانی کارشناس داوری در گفتوگو با خبرنگار مهر در رابطه با قضاوت موعود بنیادی فر در این دیدار اظهار داشت: در دقایق ابتدایی بازی داور رفتار تندی را نسبت به مهدی ترابی از خود نشان داد و همین موضوع باعث کاسته شدن تمرکز او برای ادامه مسابقه شد.
او در رابطه با نقش بر زمین شدن امید عالیشاه در محوطه جریمه گل گهر که نیمکت پرسپولیس اعتقاد به اعلام خطای پنالتی داشت، گفت: داور و کمک آن در این صحنه اشتباه بزرگی را مرتکب شدند و باید برای پرسپولیس خطا میگرفتند. البته این خطا پنالتی نبود و بازیکن گل گهر بیرون از محوطه جریمه پای عالیشاه را زد و این بازیکن خود را در محوطه جریمه انداخت اما باید یک خطای بیرون محوطه برای پرسپولیس اعلام میشد.
سلیمانی در خصوص اخراج اوسمار ویه را گفت: داور برای اخراج اوسمار از کمک چهارم خود مشورت گرفت و از آنجا که این مربی با کارت قرمز مستقیم از کنار زمین اخراج شد احتمالاً لفظ خاصی را به کار برده که به گوش کمک داور چهارم رسیده و او به بنیادی فر اعلام کرده و همین موضوع سبب اخراج سرمربی پرسپولیس شد؛ در غیر این صورت اگر برای بحث فنی داور میخواست اوسمار را اخراج کند باید ابتدا به او کارت زرد دوم را نشان میداد و سپس سرمربی پرسپولیس را اخراج میکرد.
کارشناس داوری در پایان گفت: داور قضات عالی در این بازی نداشت و در چند صحنه با اشتباهاتی مواجه شد اما از آنجا که تصمیم تأثیرگذار نداشت باید قضاوت او را خوب اعلام کنیم.
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