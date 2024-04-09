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۲۱ فروردین ۱۴۰۳، ۱۵:۴۹

اعتراض پرسپولیس به دستور موقت برای عالیشاه

اعتراض پرسپولیس به دستور موقت برای عالیشاه

باشگاه پرسپولیس به رای دستور موقت محرومیت برای کاپیتان تیم، اعتراض دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از باشگاه پرسپولیس، امور حقوقی باشگاه پرسپولیس در اعتراض به حکم دستور موقت صادره برای امید عالیشاه لایحه‌ای را تنظیم کرد که امروز تقدیم فدراسیون فوتبال می‌شود.

کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال با صدور دستور موقت نسبت به اعمال محرومیت برای امید عالیشاه تا زمان رسیدگی به پرونده مربوط به اظهارات وی در بازی با گل‌گهر سیرجان اقدام کرد.
بخش حقوقی باشگاه پرسپولیس نیز بر این اساس، امروز لایحه‌ای را تنظیم نمود.

باشگاه پرسپولیس در این لایحه ضمن ارائه دفاعیات، به این که برای موضوعی در این سطح دستور موقت صادر شده است نیز اعتراض دارد و امیدوار به لغو آن تا رسیدگی به موضوع تا زمان صدور حکم است.

گفتنی است، تیم فوتبال پرسپولیس روز جمعه در تهران میزبان تیم ملوان بندرانزلی است.

کد مطلب 6074484
بهنام روان پاک

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