هشدار سطح زرد هواشناسی در استان کرمانشاه

محمدعلی زورآوند در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: موج اول از سامانهای بارشی از بعدازظهر امروز (یکشنبه) تا ظهر دوشنبه، جو منطقه را تحت تأثیر قرار میدهد.
وی افزود: بارش باران، رعدوبرق و احتمالاً رگبار پراکنده تگرگ، وزش باد و گرد و غبار از مخاطرات این هشدار خواهد بود.
مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه تصریح کرد: احتمال آبگرفتگی معابر عمومی، احتمال برخورد صاعقه و وقوع خسارت به دلیل بارش تگرگ، کاهش دید و کیفیت هوا به ویژه در مناطق مرزی به دلیل نفوذ غبار از اثرات فعالیت این سامانه خواهد بود.
وی ادامه داد: بارشهای این سامانه عمدتاً نیمه غربی شامل شهرستانهای: پاوه، روانسر، جوانرود، سرپل ذهاب، قصرشیرین، گیلانغرب و اسلام آبادغرب و غبار در نیمه غربی عمدتاً نواحی گرمسیر پیش بینی شده است.
زورآوند خاطرنشان کرد: پاکسازی کانالها و آب راههها، اجتناب از قرار گرفتن در ارتفاعات و محلهای با خطر برخورد صاعقه، پرهیز از قرار گرفتن در هوای آلوده بویژه بیماران قلبی ریوی و سالمندان، هشدار به موقع از طریق رسانههای محلی و سایر اقدامات پیشگیرانه از مواردی است که به دستگاههای اجرایی و مردم توصیه میشود.
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