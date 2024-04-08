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۲۰ فروردین ۱۴۰۳، ۹:۳۶

آلومینیوم گربه سیاه تراکتور/ سرخ ها در حسرت پیروزی در تبریز

آلومینیوم گربه سیاه تراکتور/ سرخ ها در حسرت پیروزی در تبریز

تیم فوتبال آلومینوم اراک در دیدارهایی که در ورزشگاه یادگار امام تبریز برابر تراکتور به میدان رفته، برابر سرخ ها بازنده نبوده است.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم‌های فوتبال تراکتور و آلومینیوم در هفته بیست و دوم لیگ برتر امروز دوشنبه ۲۰ فروردین در ورزشگاه یادگار امام به مصاف هم می‌روند. تراکتور با ۳۹ امتیاز در رده سوم و آلومینیوم با ۲۹ امتیاز در رده هفتم جدول قرار دارند و با توجه به رقابت تراکتور و سپاهان برای حضور در رده سوم، پیروزی در این بازی خانگی برای سرخ‌ها بسیار حیاتی است.

آلومینیوم در مجموع ۸ دیداری که برابر تراکتور در رقابت‌های لیگ برتر و جام حذفی از سال ۱۳۹۹ به بعد برگزار کرده در ۳ دیدار میهمان بوده و هیچوقت مقابل تراکتور در ورزشگاه یادگار امام تبریز بازی را واگذار نکرده و حاصل این ۳ دیدار کسب دو پیروزی و یک تساوی بوده است.

شاگردان مجتبی حسینی دیدار رفت فصل بیست و سوم را با نتیجه پُرگل ۴ بر صفر به حریف خود در ورزشگاه امام خمینی (ره) اراک واگذار کردند و به دنبال جبران مافات هستند تا به اوضاع خود در جدول هم سروسامان دهند.

این بازی از ساعت ۱۹:۳۰ و با قضاوت سیدرضا مهدوی برگزار خواهد شد.

کد مطلب 6072970
بهنام روان پاک

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