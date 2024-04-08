آلومینیوم گربه سیاه تراکتور/ سرخ ها در حسرت پیروزی در تبریز

به گزارش خبرنگار مهر، تیم‌های فوتبال تراکتور و آلومینیوم در هفته بیست و دوم لیگ برتر امروز دوشنبه ۲۰ فروردین در ورزشگاه یادگار امام به مصاف هم می‌روند. تراکتور با ۳۹ امتیاز در رده سوم و آلومینیوم با ۲۹ امتیاز در رده هفتم جدول قرار دارند و با توجه به رقابت تراکتور و سپاهان برای حضور در رده سوم، پیروزی در این بازی خانگی برای سرخ‌ها بسیار حیاتی است.

آلومینیوم در مجموع ۸ دیداری که برابر تراکتور در رقابت‌های لیگ برتر و جام حذفی از سال ۱۳۹۹ به بعد برگزار کرده در ۳ دیدار میهمان بوده و هیچوقت مقابل تراکتور در ورزشگاه یادگار امام تبریز بازی را واگذار نکرده و حاصل این ۳ دیدار کسب دو پیروزی و یک تساوی بوده است.

شاگردان مجتبی حسینی دیدار رفت فصل بیست و سوم را با نتیجه پُرگل ۴ بر صفر به حریف خود در ورزشگاه امام خمینی (ره) اراک واگذار کردند و به دنبال جبران مافات هستند تا به اوضاع خود در جدول هم سروسامان دهند.

این بازی از ساعت ۱۹:۳۰ و با قضاوت سیدرضا مهدوی برگزار خواهد شد.