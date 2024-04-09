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۲۱ فروردین ۱۴۰۳، ۱۸:۲۸

آمریکا و غرب؛ تامین‌کنندگان مالی اقدامات تروریستی علیه روسیه

آمریکا و غرب؛ تامین‌کنندگان مالی اقدامات تروریستی علیه روسیه

کمیته تحقیقات روسیه از نقش کشورهای غربی در تامین مالی اقدامات تروریستی در این کشور پرده برداشت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، روسیه موضوع تامین مالی تروریسم ضد روسی از سوی کشورهای غربی را بررسی می کند.

کمیته تحقیقات روسیه روز سه‌شنبه اعلام کرد که در پی حمله تروریستی به مسکو، پرونده جنایی را علیه مقامات بلندپایه آمریکا و سایر کشورهای ناتو به دلیل تامین مالی تروریسم باز کرده است.

در بیانیه این کمیته آمده است که مشخص شده وجوه دریافتی از طریق سازمان های تجاری، به ویژه شرکت نفت و گاز «بوریسما» که در اوکراین فعالیت می کند، در چند سال گذشته برای اقدامات تروریستی در روسیه و همچنین در خارج از کشور با هدف حذف شخصیت های برجسته سیاسی و عمومی و تحمیل خسارت اقتصادی علیه روسیه به کار گرفته شده است.

کمیته تحقیقات روسیه تاکید کرد که علاوه بر این، کمیته مذکور در بخشی از این پرونده در حال بررسی منابع و انتقال چندین میلیون دلار برای اقدامات تروریستی است.

کد مطلب 6074601

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