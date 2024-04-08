به گزارش خبرنگار مهر، سردار کمال هادیان‌فر معاون حمل و نقل وزارت راه و شهرسازی امروز (۲۰ فروردین) در نشست خبری با اشاره بر اینکه ایمنی مسافرین در سفرهای عید نوروز اولویت بود، گفت: بحث طرح نوروزی یک عملیات بزرگی است که این ایام بیشترین میزان تعطیلی را دارد. هرچه بیشتر می‌گذرد میزان سفرهای نوروزی رشد دارد و امسال با بیش‌از ۲۱۰ هزار نفر از همکاران مربوط به بخش حمل و نقل پای کار بودند.

معاون وزیر راه و شهرسازی در ادامه تاکید کرد: ستاد سفرهای نوروزی در وزارت راه از دی‌ماه سال گذشته آغاز شد و شرایط ناپایدار جوی جز چالش سفرهای نوروزی محسوب می‌شد؛ در سفرهای نوروزی حادثه جدی رخ نداد اما تصادفات جاده‌ای همواره در کشور وجود داشته است.

وی افزود: توزیع عادلانه بلیت و فروش بلیت با نرخ مصوب جز مباحث جدی در سفرهای نوروزی بود و طبق نظر سنجی صورت گرفته سفرهای نوروزی ۱۴۰۳ نسبت به سال‌های گذشته مطلوب بود. در سفرهای نوروزی امسال نسبت به مشابه سال گذشته شاهد کاهش ۱ درصدی بودیم و سفرهای جاده‌ای بیشترین میزان تردد را داشته، سپس سفرهای دریایی با تردد ۶ میلیون مسافر دومین ناوگان حمل و نقل عمومی در سفرهای نوروزی بود.

هادیان‌فر تصریح کرد: در ایام سفرهای نوروزی ۵۳۰ میلیون تردد در جاده‌های ثبت شد که روزانه ۱۲۰ میلیون لیتر بنزین مصرف می‌شد و بیشترین سفرهای جاده‌ای به شمال کشور، گیلان، خراسان رضوی، اصفهان و مشهد بود؛ بیشترین میزان سفر با راه‌آهن به استان مشهد مقدس و همچنین ترکیه، نجف و دبی بیشترین تقاضا در سفرهای هوایی خارجی را ثبت کرد.

این مقام مسؤول گفت: آنچه که نگران کننده است بحث تصادفات بود، البته میزان تصادفات نسبت به سال گذشته کاهش داشته اما این موضوع باید در سال‌های آینده به حداقل برسد. متأسفانه ۶۶۸ فقره تصادف داشتیم و ۸۲۸ هموطن در این تصادفات جان خود را از دست دادند که البته آمار نهایی میزان فوتی‌ها در یک ماه آینده مشخص خواهد شد؛ سرعت غیر مجاز، خستگی و سبقت از دلایل اصلی تصادف محسوب می‌شود.