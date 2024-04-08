مقام آمریکایی: رشد اقتصادی عالی چین تهدیدی برای آمریکا و اروپا

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از راشاتودی، کاترین تای، نماینده تجاری آمریکا، اعلام کرد واشنگتن و بروکسل باید با سیاستهای غیرتجاری چین در کمک به افزایش رشد اقتصادی این کشور، مقابله کنند.
وی هشدار داد: سیاستهای اقتصادی بسیار مؤثر چین اقتصادهای آمریکا و اروپا را با مشکل و چالش جدی مواجه کرده است.
تای در سخنرانی خود در یک نشست در بروکسل گفت: سیاستهای غیر تجاری چین در توسعه رشد اقتصادی این کشور در صورتی که از سوی اروپا و آمریکا مورد مقاله قرار نگیرند خسارتهای سنگینی به اقتصاد کشورهای غربی وارد خواهد کرد.
وی یکی از اصلی چالشهای اروپا و آمریکا در تقابل با چین را عدم توانایی شرکتهای غربی در رقابت با نظام بسیار کارآمد چین عنوان کرد و ادامه داد: اگر آمریکا و اتحادیه اروپا یک راه خوب برای دفاع اقتصادی از خود پیدا نکنند، همه میدانیم چه اتفاقی رخ خواهد داد.
تای ادامه داد: روند کنونی تبعات و خسارتهای اقتصادی و سیاسی بسیار جدی برای ما به همراه دارد.
نماینده تجاری آمریکا در سخنان خود خواستار اجرای برخی سیاستهای اقتصادی دفاعی از جمله اعمال تعرفه گمرکی به همراه برخی سیاستهای تهاجمی نظیر ارائه مشوقها برای اصلاح روند اقتصادی کنونی که به ضرر غرب پیش میرود، شد.
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