به گزارش خبرگزاری مهر به نقل سبانت، رامی عبدو، رییس دیدهبان حقوق بشر اروپا-مدیترانه با اشاره به کمبود شدید مواد غذایی در نوار غزه، تاکید کرد که رژیم صهیونیستی از قحطی و گرسنگی به عنوان سلاحی برای کوچاندن شهروندان غزه استفاده میکند.
عبدو در بیانیهای با تاکید بر بحران شدید مواد غذایی در باریکه غزه گفت که میزان کمکهای ورودی از متوسط ۵۰۰ کامیون پیش از جنگ، به کمتر از ۱۰۰ کامیون رسیده است.
وی اضافه کرد: در ۱۰۰ روز اخیر، بین ۵۰ تا ۱۰۰ کامیون حامل کمکهای بشردوستانه وارد شمال غزه شده و در این منطقه قحطی شدید آمده است. مردم تا سرحد مرگ گرسنهاند و بیش از نیم میلیون فلسطینی از سرمای شدید و فقدان مواد غذایی رنج میبرند.
رییس این نهاد حقوق بشری تاکید کرد: علاوه بر فقدان اقلام دارویی، اکثر نوزادان نیاز به شیر دارند که وارد نوار غزه نمیشود و زنان به ندرت قادر به تحمل این شرایط هستند. در حال حاضر بیش از نیمی از جمعیت غزه از گرسنگی شدید رنج میبرند و تمام شهروندان شمال غزه نیز با شرایط قحطی شدید روبهرو هستند.
وی همچنین یادآور شد: دشمن صهیونیستی افرادی که سعی میکنند خود را به معدود کامیونهای حامل مواد غذایی ورودی از جنوب به شمال غزه برسانند، هدف قرار میدهد. ما به ویژه در شمال غزه درباره قحطی و گرسنگی دادن عامدانه حرف میزنیم و کودکان از این شرایط بیشترین آسیب را میبینند.
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