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۲۰ فروردین ۱۴۰۳، ۲۰:۰۴

استرالیا:

توضیح اسرائیل درباره ترور امدادگران در غزه قانع‌کننده نیست

توضیح اسرائیل درباره ترور امدادگران در غزه قانع‌کننده نیست

نخست وزیر استرالیا تحقیقات ارائه شده از سوی رژیم صهیونیستی درباره ترور امدادگران بین المللی در غزه را غیر قابل قبول خواند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، نخست وزیر استرالیا نسبت به توضیحات رژیم صهیونیستی درباره ترور امدادگران بین المللی ابراز نارضایتی کرد.

«آنتونی آلبانیز» نخست وزیر استرالیا روز دوشنبه اعلام کرد: اسرائیل هنوز توضیح قانع کننده ای برای مرگ هفت امدادگر نهاد «آشپزخانه مرکزی جهانی» در هفته گذشته ارائه نکرده است.

دوشنبه شب گذشته سه خودرو سازمان آشپزخانه جهانی بعد از تخلیه ۱۰۰ تن کمک‌های انسان‌دوستانه و ترک انبار «دیر بلح» در مرکز غزه، هدف حمله هوایی رژیم صهیونیستی قرار گرفت.

سازمان آشپزخانه جهانی که با هدف ارسال کمک‌های غذایی انسان‌دوستانه توسط خوزه آندرس ایجاد شده، اعلام کرده است: هر سه خودرو این سازمان در غزه حامل شهروندان معمولی بود و آرم این سازمان ( WCK) را داشته‌اند و نیروهای اسرائیلی در جریان مسیر، مأموریت و جزئیات دقیق سفر آنها بوده‌اند.

این سازمان از دولت‌های آمریکا، استرالیا، کانادا و لهستان خواست از درخواست تشکیل پرونده مستقل برای رسیدگی به این حمله توسط طرف سوم به‌ویژه برای کشف اینکه آیا حمله تعمدی بوده یا به هر شکلی ناقض حقوق بین‌المللی بوده است، حمایت کنند.

کد مطلب 6073699

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    نظرات

    • IR ۰۰:۵۶ - ۱۴۰۳/۰۱/۲۱
      0 0
      پاسخ
      این که خودش حمایت کننده اسرائیل هستند چطور همچنین حرفی میزند

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