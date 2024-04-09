به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تاس، آناتولی آنتونوف، سفیر آمریکا در روسیه با اشاره به اینکه مسکو قویاً پیوستن احتمالی اوکراین به ناتو را رد میکند، گفت که آمریکا عملاً به این موضع روسیه بیتوجهی میکند.
آنتونوف تاکید کرد: واشنگتن مطلقاً از شنیدن بیانیههای مرتبط با مخالفت قاطع ما با عضویت کییف در پیمان آتلانتیک شمالی، خودداری میکند. همه اینها درحالی است که طرف روسی پیشنهادات خود درباره ضمانتهای امنیتی را در دسامبر ۲۰۲۱ به اطلاع غربیها رسانده است.
وی افزود: اظهارنظرهایی که مقامات آمریکایی درباره عضویت اوکراین در ناتو مطرح کرده و در محافل مختلف ترویج میدهند، موید این است که پیروزی بیقیدوشرط نیروهای مسلح روسیه در میدان نبرد، تنها گزینه درست برای ماست.
دیپلمات ارشد روس تصریح کرد: ورود اوکراین به ناتو تحت هیچ شرایطی برای ما قابل قبول نیست. این مساله تهدیدی برای امنیت ملی روسیه است. تنها سیاستمدارانی که منافع بنیادی روسیه برایشان بیاهمیت است، میتوانند انتظار داشته باشند که ما الحاق اوکراین به این ائتلاف که با ما دشمن است را میپذیریم.
متیو میلر، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا دیروز در نشست مطبوعاتی گفت که الحاق اوکراین به ناتو پس از حل و فصل جنگ کنونی در این کشور، امکانپذیر خواهد بود.
اوکراین سپتامبر ۲۰۲۲ درخواست عضویت فوری در ناتو را مطرح کرد و در اجلاس جولای ۲۰۲۳ این ائتلاف نظامی تحت رهبری آمریکا در ویلینیوس، به آنها اطمینان داده شد که پس از برآورده کردن شروط لازم، این الحاق محقق خواهد شد اما هیچ زمانبندی برای آن تعیین نشد.
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