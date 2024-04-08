پویا تابعی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: در لرستان هزار و ۵۷۵ روستای بالای ۲۰ خانوار داریم.

وی عنوان کرد: همه این روستاها دارای طرح هادی مصوب هستند.

مدیرکل بنیاد مسکن لرستان در ادامه سخنان خود با بیان اینکه ۹۰۶ روستا از مجموع این روستاها مشمول اجرای طرح هادی هستند، افزود: بر اساس آمار سرشماری سال ۹۵، در روستاهای استان هزار و ۱۵۳ واحد مسکونی وجود دارد.

تابعی، بیان داشت: با همکاری وزارت کشور، بانک‌ها و… تا امروز حدود ۱۱۵ هزار واحد مسکونی در استان مقاوم‌سازی شده است.

وی در ادامه با بیان اینکه بر اساس نرم کشوری حدود ۷۵ درصد از واحدهای مسکونی در روستاهای لرستان مقاوم‌سازی شده است، گفت: طی امسال میزان تسهیلات پرداختی برای مقاوم‌سازی واحدهای مسکونی روستایی ۳۵۰ میلیون تومان است.

مدیرکل بنیاد مسکن لرستان، افزود: سهمیه در نظر گرفته شده برای مقاوم‌سازی واحدهای مسکونی روستایی در لرستان طی امسال ۱۰ هزار واحد است.

تابعی، عنوان کرد: تا امروز هشت هزار و ۷۰۰ واحد مسکونی روستایی به بانک‌ها برای مقاوم‌سازی معرفی شده است.