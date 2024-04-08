به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا تاجیک شامگاه دوشنبه در جمع خبرنگاران از دستگیری یک نفر حفار غیر مجاز و جوینده گنج در یکی از روستای تاریخی واقع در بخش جوادآباد ورامین خبر داد.

رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی ورامین افزود: به دنبال گزارشی مبنی فعالیت مشکوک و انجام حفاری غیر مجاز در یک بنای چهاردیواری در نزدیکی چند اثر تاریخی ثبت شده در فهرست میراث ملی کشور، طی عملیاتی که توسط عوامل فرماندهی انتظامی جوادآباد با همکاری یگان حفاظت این اداره انجام شد، ضمن شناسایی محل مورد نظر و حضور در منطقه، از حفاری غیرمجاز جلوگیری و حفار غیرمجاز دستگیر و به همراه تعدادی کوزه سفالی تاریخی که در محل کشف و به مراجع قانونی معرفی شد.‌

تاجیک عنوان کرد: کارشناسان اداره کل میراث فرهنگی استان تهران با حضور در محل مورد نظر، اقدام این حفار را به عنوان حفاری غیرمجاز به قصد تحصیل اموال تاریخی تشخیص و کوزه‌های مذکور را تاریخی اعلام کردند.