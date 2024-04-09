به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری المیادین، سیاستمداران و تحلیلگران رژیم صهیونیستی در شبکههای تلویزیونی این رژیم، به موضوع سردرگمی مستمر تلآویو نسبت به واکنش انتقام جویانه ایران در پاسخ به حمله به کنسولگری تهران در دمشق اشاره کردند.
شبکه ۱۲ تلویزیون رژیم صهیونیستی در همین رابطه با اشاره به تهدیدات سردار سرلشگر محمد باقری رئیس ستاد مشترک نیروهای مسلح مبنی بر قطعی بودن انتقام از رژیم صهیونیستی اعلام کرد که مسئولان سرویسهای جاسوسی آمریکایی تصور میکنند که واکنش ایران شامل حمله با مجموعهای از پهپادهای بدون سرنشین و شلیک موشک به سمت اسرائیل خواهد بود.
این گزارش تاکید میکند که آمریکا و اسراییل تلاش دارند خود را برای سناریوهای مختلف از جمله احتمال حمله ایران به یک مرکز دیپلماتیک اسرائیل آماده کنند و هماهنگیهای گستردهای بین واشنگتن و تلآویو در این رابطه وجود دارد.
نیر دفوری کارشناس مسائل نظامی شبکه ۱۲ رژیم صهیونیستی معتقد است که بر اساس ارزیابیهای سرویسهای جاسوسی آمریکا و اسرائیل، ایران نسبت به حمله رژیم صهیونیستی به بخش کنسولگری سفارت خود در سوریه واکنش نشان خواهد داد و این واکنش احتمالاً یک هدف نظامی یا استراتژیک خواهد بود.
روعی شارون کارشناس مسائل نظامی شبکه ۱۱ تلویزیون اسرائیل اما گفت که واکنش ایران احتمالاً طی روزهای آینده انجام نخواهد شد و تهران به دنبال ارزیابی اوضاع و منتظر گذاشتن طرف مقابل است.
ژنرال تال روسو فرمانده سابق منطقه جنوبی سرزمینهای اشغالی در گفت و گویی در شبکه ۱۲ تلویزیون این رژیم به وحشت صهیونیستها در این رابطه اشاره و تاکید کرد که در پی حوادث ۷ اکتبر اعتماد ساکنان سرزمینهای اشغالی به سرویسهای امنیتی کاهش پیدا کرده است.
ایهود باراک نخست وزیر اسبق رژیم صهیونیستی نیز خواستار کاهش عمر کابینه نتانیاهو شده و تاکید کرد که میتوان زمینه را برای برکناری کابینه نتانیاهو خیلی زود مهیا کرد و باید انتخابات زودهنگام برگزار شود.
باراک ادامه داد که تلآویو در حال حاضر با اوضاع بسیار پیچیدهای مواجه شده است و حزب الله و انصارالله به حمله های خود ادامه میدهند. جنبش حماس در غزه حضور دارد و شکست آن بعید به نظر میرسد و اسرای اسرائیلی نیز همچنان در غزه هستند. مردم از خانههای خود آواره شدهاند و مناسبات با آمریکا نیز دچار چالش شده است. از سوی دیگر تحرکات گستردهای در دنیا در زمینه به رسمیت شناختن دولت فلسطین به وجود آمده است.
یائیر لاپید از سیاستمداران مخالف کابینه کنونی رژیم صهیونیستی نیز در اظهاراتی در کنیست به موضوع آوارگان اسرائیلی اشاره و تاکید کرد که نمیتوان ادامه آواره ماندن بیش از ۸۰۰ هزار نفر را پذیرفت، ولو اگر این موضوع به جنگ با حزبالله لبنان منجر شود.
کارشناسان و تحلیلگران بینالمللی آوار واقعی آوارگان اسرائیلی را ۵۰۰ تا ۸۰۰ هزار نفر برآورد کردهاند.
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