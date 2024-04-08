بهسازی و نوسازی ۷ هزار واحد مسکونی روستایی در استان بوشهر

به گزارش خبرنگار مهر، احمد محمدی‌زاده دوشنبه شب در نشست با مسئولان بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان بوشهر با قدردانی از خدمات شایسته این نهاد در اجرای طرح‌های مختلف، اظهار داشت: ساخت مسکن برای محرومان و مستضعفان از راهبردهای مهم و اساسی نظام جمهوری اسلامی ایران است و رفع مشکلات نیازمندان در اولویت قرار دارد.

وی با بیان اینکه بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان بوشهر در سه سال گذشته خدمات قابل توجهی انجام داده است، گفت: سال‌های ۱۴۰۰، ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ بنیاد مسکن استان بوشهر عملکرد مطلوب و قابل توجهی در ساخت مسکن و مقاوم‌سازی واحدهای روستایی و توسعه زیرساخت‌های عمرانی داشته که از زحمات آنان تشکر می‌شود.

استاندار بوشهر از الحاق هزار و ۲۰۰ هکتار زمین به محدوده شهرهای استان برای ساخت واحدهای مسکونی خبر داد و بیان کرد: تصویب الحاق این اراضی در شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان بوشهر در اولویت قرار گرفته شود تا زمینه ساخت واحد مسکونی و واگذاری اراضی به جامعه هدف تسریع شود.

محمدی‌زاده واگذاری زمین مسکونی در شهرهای استان بوشهر را مورد تأکید قرار داد و تصریح کرد: در شهرهای زیر ۱۰۰ هزار نفر جمعیت واگذاری زمین مسکونی به جامعه هدف تسریع شود.

وی ساخت ۲ هزار و ۸۰۰ واحد مسکونی توسط بنیاد مسکن استان بوشهر را مورد اشاره قرار داد و خاطرنشان کرد: هفت هزار واحد مسکونی نیز در استان تحت پوشش طرح ویژه بهسازی و نوسازی مسکن روستایی قرار دارند که پنج هزار و ۶۰۰ واحد در سه مرحله شامل هفته دولت، دهه فجر و سالروز تأسیس بنیاد مسکن به بهره برداری می‌رسد.

استاندار بوشهر ساخت مسکن محرومان را مورد اشاره قرار داد و گفت: سهمیه مسکن محرومین استان بوشهر به ۷۰۰ واحد افزایش یابد.