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۲۱ فروردین ۱۴۰۳، ۸:۵۹

فراخوان حضور در دوره معرفتی تشکیلاتی «بانوی مجاهد» آغاز شد

فراخوان حضور در دوره معرفتی تشکیلاتی «بانوی مجاهد» آغاز شد

شیراز - دوره معرفتی تشکیلاتی بانوی مجاهد با عنوان «بانوی مجاهد، پیشران جهاد تبیین» از سری رویدادهای الگوی سوم زن، اردیبهشت ماه امسال در شیراز برگزار می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، دوره معرفتی تشکیلاتی بانوی مجاهد با عنوان «بانوی مجاهد، پیشران جهاد تبیین» در دو بخش معرفت و میدان از سری رویدادهای الگوی سوم زن، اردیبهشت ۱۴۰۳ در شیراز برگزار می‌شود.

مهلت ثبت نام اولیه جهت حضور در این دوره یکشنبه نوزدهم فروردین تا جمعه سی و یکم فروردین ماه امسال بوده و مصاحبه نیز یکم تا پنجم اردیبهشت ماه صورت می‌گیرد.

زمان برگزاری این دوره حضوری سه‌شنبه بیست و پنجم الی جمعه بیست هشتم اردیبهشت ماه و زمان برپایی دوره مجازی نیز پنجشنبه ششم الی جمعه بیستم خواهد بود و علاقه‌مندان به حضور در این رویداد کافی است جهت ثبت‌نام به آدرس https://survey.porsline.ir/s/b6Iygx3Z مراجعه کنند.

در بخشی از فراخوان و پوستر این برنامه آمده است: «زن نه شرقی، نه غربی» است. زن مسلمان ایرانی، تاریخ جدیدی را پیش چشم زنان جهان، گشود و ثابت کرد که می‌توان زن بود، عفیف بود، محجبه و شریف بود، و در عین حال، در متن و مرکز بود.

کد مطلب 6073862

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