فراخوان حضور در دوره معرفتی تشکیلاتی «بانوی مجاهد» آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، دوره معرفتی تشکیلاتی بانوی مجاهد با عنوان «بانوی مجاهد، پیشران جهاد تبیین» در دو بخش معرفت و میدان از سری رویدادهای الگوی سوم زن، اردیبهشت ۱۴۰۳ در شیراز برگزار می‌شود.

مهلت ثبت نام اولیه جهت حضور در این دوره یکشنبه نوزدهم فروردین تا جمعه سی و یکم فروردین ماه امسال بوده و مصاحبه نیز یکم تا پنجم اردیبهشت ماه صورت می‌گیرد.

زمان برگزاری این دوره حضوری سه‌شنبه بیست و پنجم الی جمعه بیست هشتم اردیبهشت ماه و زمان برپایی دوره مجازی نیز پنجشنبه ششم الی جمعه بیستم خواهد بود و علاقه‌مندان به حضور در این رویداد کافی است جهت ثبت‌نام به آدرس https://survey.porsline.ir/s/b6Iygx3Z مراجعه کنند.

در بخشی از فراخوان و پوستر این برنامه آمده است: «زن نه شرقی، نه غربی» است. زن مسلمان ایرانی، تاریخ جدیدی را پیش چشم زنان جهان، گشود و ثابت کرد که می‌توان زن بود، عفیف بود، محجبه و شریف بود، و در عین حال، در متن و مرکز بود.