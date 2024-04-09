حجت الاسلام مرتضی مطیعی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، ضمن اشاره به نقش آفرینی جوانان در توسعه استان سمنان بیان کرد: جوانان نخبه ظرفیت بالایی دارند و مسئولان استان می‌بایست برای آینده جوانان برنامه ریزی مناسب‌تری داشته باشند.

وی با بیان اینکه جوانان نباید حکمرانان را به عنوان مانع ببینند، افزود: اگر ارگان و یا نهادی با جوانی همکاری ندارد ممکن است از مدیریت باشد، راهکار قانونی وجود نداشته باشد و یا یک جوان راه قانونی را نیاموخته باشد.

امام جمعه سمنان با بیان اینکه همه وظیفه دارند تا به مشکلات جوانان رسیدگی کنند، تاکید کرد: دست اندرکاران نظام وظیفه دارند تا زمینه اشتغال جوانان نخبه را در استان سمنان فراهم کنند.

مطیعی با بیان اینکه استفاده از ظرفیت و دیدگاه‌های جوانان و نخبگان یکی از راهکارهای جهش تولید محسوب می‌شود، ابراز کرد: باید از ظرفیت جوانان در بخش‌های مختلف توسعه بهره گیری کرد.

وی با بیان اینکه جوانان استان سمنان نیز با عضویت در سمن‌ها تلاش کنند تا ایده‌های خلاقانه خود را در راستای تحقق شعار سال و مردمی کردن اقتصاد ارائه کنند، ابراز کرد: با کمک جوانان می‌توانیم راهکارهای تحقق شعار سال را پیدا و آن را محقق کنیم.

نماینده ولی فقیه در استان سمنان با بیان اینکه جوانان در صورت عضویت در سمن‌ها می‌توانند پیشنهادات و طرح‌های ابتکاری خود را ارائه کرده و از اعتبارات ملی هم بهره مند شوند، گفت: مسئولان مرتبط به خصوص ورزش و جوانان می‌بایست این مسائل را برای جوانان تبیین کند.

مطیعی همچنین خواستار توجه مسئولان استان سمنان به ایده‌های جوانان نخبه در زمینه‌های مختلف توسعه‌ای و شعار سال، اقتصاد و فرهنگ و … شد.