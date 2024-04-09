به گزارش خبرگزاری مهر، نماز عید سعید فطر در ۲۳ نقطه در خراسان شمالی اقامه خواهد شد.
در بجنورد از ۶:۳۰ صبح و در محل بلوار مصلی به امامت نماینده ولی فقیه در خراسان شمالی برگزار میشود.
در شیروان از ۶:۳۰ صبح و در خیابان استقلال نماز عید فطر اقامه خواهد شد.
در شهرستان فاروج نیز نماز عید سعید فطر از ساعت ۷ صبح در گلزار شهدای گمنام برگزار خواهد شد.
در شهرستانهای گرمه و جاجرم نیز نماز عید سعید فطر از ساعت ۷ صبح در محل بلوار شهید دستغیب و مصلی اقامه خواهد شد.
در شهر راز نیز نماز عید فطر از ساعت ۷ صبح در مسجد جامع برگزار خواهد شد.
گلزار شهدای صفی آباد نیز از ساعت ۷ صبح میزبان مؤمنین جهت اقامه نماز خواهد بود.
در شهرستانهای مانه و سملقان نیز نماز عید فطر در مقابل مسجد جامع پیش قلعه و مسجد جامع آشخانه از ساعت ۷ صبح برگزار خواهد شد.
در شهرستان نیز اسفراین نماز عید فطر از ساعت ۷ صبح در خیابان آیت الله طالقانی اقامه خواهد شد.
در بخشها نیز نماز عید سعید فطر اقامه خواهد شد.
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