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۲۱ فروردین ۱۴۰۳، ۱۰:۳۲

نماز عید سعید فطر در ۲۳ نقطه خراسان شمالی اقامه می‌شود

نماز عید سعید فطر در ۲۳ نقطه خراسان شمالی اقامه می‌شود

بجنورد_ نماز عید سعید فطر در ۲۳ نقطه خراسان شمالی اقامه می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، نماز عید سعید فطر در ۲۳ نقطه در خراسان شمالی اقامه خواهد شد.

در بجنورد از ۶:۳۰ صبح و در محل بلوار مصلی به امامت نماینده ولی فقیه در خراسان شمالی برگزار می‌شود.

در شیروان از ۶:۳۰ صبح و در خیابان استقلال نماز عید فطر اقامه خواهد شد.

در شهرستان فاروج نیز نماز عید سعید فطر از ساعت ۷ صبح در گلزار شهدای گمنام برگزار خواهد شد.

در شهرستان‌های گرمه و جاجرم نیز نماز عید سعید فطر از ساعت ۷ صبح در محل بلوار شهید دستغیب و مصلی اقامه خواهد شد.

در شهر راز نیز نماز عید فطر از ساعت ۷ صبح در مسجد جامع برگزار خواهد شد.

گلزار شهدای صفی آباد نیز از ساعت ۷ صبح میزبان مؤمنین جهت اقامه نماز خواهد بود.

در شهرستان‌های مانه و سملقان نیز نماز عید فطر در مقابل مسجد جامع پیش قلعه و مسجد جامع آشخانه از ساعت ۷ صبح برگزار خواهد شد.

در شهرستان نیز اسفراین نماز عید فطر از ساعت ۷ صبح در خیابان آیت الله طالقانی اقامه خواهد شد.

در بخش‌ها نیز نماز عید سعید فطر اقامه خواهد شد.

کد مطلب 6073932

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