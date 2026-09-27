ظرفیت ریلی شمالشرق(۱) در خدمت صنایع و معادن استان سمنان

علیرضا رضایی برون در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه محدوده راه‌آهن شمالشرق(۱) از ایستگاه یاتری گرمسار آغاز و تا ایستگاه نقاب در سبزوار ادامه دارد، اظهار کرد: این منطقه ریلی در مجموع ۳۲ ایستگاه و ۵۴۰ کیلومتر مسیر ریلی را تحت پوشش دارد.

وی با بیان اینکه راه‌آهن شمالشرق(۱) از مهمترین مناطق ریلی کشور محسوب می‌شود، افزود: با توجه به اهمیت و ظرفیت‌های این مجموعه، حسین‌زاده، معاون رئیس‌جمهور در امور توسعه مناطق محروم و روستایی کشور، روز گذشته از راه‌آهن شمالشرق(۱) در شاهرود بازدید کرد.

مدیرکل راه‌آهن شمالشرق(۱) ادامه داد: در جریان این بازدید، گزارشی از وضعیت تردد قطارها و اقدامات انجام‌شده برای ارتقای کیفیت خدمات به مسافران ارائه شد.

رضایی برون با اشاره به تأکید بر بهره‌گیری بیشتر از مزیت‌ها و ظرفیت‌های راه‌آهن شمالشرق(۱)، بیان کرد: در این بازدید بر استفاده از ظرفیت‌های این منطقه ریلی به‌ویژه در زمینه کمک به صنایع و معادن و توسعه حمل‌ونقل باری تأکید شد.

وی همچنین گفت: معاون رئیس‌جمهور در جریان این بازدید با ظرفیت‌ها و عملکرد راه‌آهن شمالشرق(۱) در حوزه حمل‌ونقل ریلی بار آشنا شد.

مدیرکل راه‌آهن شمالشرق(۱) در پایان تأکید کرد: آماده کمک به تولیدگران استان سمنان در زمینه حمل‌ونقل ریلی هستیم.