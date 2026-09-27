به گزارش خبرنگار مهر، حمید سهرابی صبح یکشنبه در گفتگو با رسانه‌ها اظهار کرد: بر اساس اطلاعات ثبت‌شده توسط سامانه‌های هوشمند ترددشمار، از ابتدای شهریورماه امسال بیش از یک میلیون و ۶۷۹ هزار تردد بین‌استانی در محورهای خراسان جنوبی به ثبت رسیده است.

وی افزود: از مجموع این ترددها، بیش از ۴۶۸ هزار مورد مربوط به وسایل نقلیه سنگین و بیش از یک میلیون و ۲۱۱ هزار تردد مربوط به خودروهای سبک بوده است.

معاون فنی و راه‌های روستایی اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای خراسان جنوبی بیان کرد: این آمار بیانگر نقش مهم شبکه راه‌های استان در جابه‌جایی مسافر و حمل کالا در شرق کشور است.

سهرابی با اشاره به اطلاعات سامانه‌های پلاک‌خوان گفت: بررسی پلاک‌های ثبت‌شده نشان می‌دهد ۱۷ درصد خودروهای واردشده به استان دارای پلاک اصفهان بوده‌اند.

وی ادامه داد: استان‌های اصفهان، خراسان رضوی و سیستان و بلوچستان بیشترین سهم را در مقاصد سفر وسایل نقلیه خروجی از خراسان جنوبی داشته‌اند.

اقامت بیش از ۴۵ هزار خودروی غیربومی در خراسان جنوبی

معاون فنی و راه‌های روستایی اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای خراسان جنوبی گفت: در این مدت بیش از ۴۵ هزار و ۱۱۷ وسیله نقلیه غیربومی، معادل ۱۱ درصد کل خودروهای غیربومی مشاهده‌شده در استان، بین چهار تا هفت روز در خراسان جنوبی اقامت داشته‌اند.

سهرابی افزود: بیشترین حضور وسایل نقلیه غیربومی در استان در هشتم شهریورماه ثبت شد و در این روز خودروهای غیربومی ۶۴ درصد از کل وسایل نقلیه مشاهده‌شده را تشکیل دادند.

وی با اشاره به محورهای پرتردد استان اظهار کرد: محورهای قاین-بیرجند، بیرجند-خوسف و بیرجند-سربیشه در شهریورماه بیشترین حجم تردد را به خود اختصاص داده‌اند.

ثبت بیش از ۳۸۰۰ تماس با سامانه ۱۴۱

سهرابی همچنین از پاسخگویی مرکز مدیریت راه‌های خراسان جنوبی به بیش از سه هزار و ۸۰۰ تماس با سامانه ۱۴۱ خبر داد و گفت: تمامی تماس‌ها توسط کارشناسان مرکز مدیریت راه‌ها پاسخ داده شده و اطلاعات مورد نیاز کاربران جاده‌ای در اختیار آنان قرار گرفته است.

وی با تأکید بر تداوم فعالیت شبانه‌روزی نیروهای راهداری در محورهای استان اظهار کرد: اکیپ‌های راهداری به همراه سایر دستگاه‌های امدادی و خدمات‌رسان به صورت مستمر در جاده‌های استان حضور دارند.

معاون فنی و راه‌های روستایی اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای خراسان جنوبی از کاربران جاده‌ای خواست با رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی، پرهیز از سرعت غیرمجاز و کسب اطلاع از آخرین وضعیت راه‌ها از طریق سامانه ۱۴۱، برای خود و همراهان سفری ایمن رقم بزنند.