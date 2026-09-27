نوربخش داداشی در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: طی بارش شب گذشته بیشترین مقدار بارش از ایستگاههای کاستان ۵.۴ و بهکده رضوی ۲.۴ میلیمتر گزارش شد و طبق بررسی آخرین خروجی مدلهای هواشناسی، پدیده غالب تا پایان هفته در بعضی ساعتها افزایش ابر، در ارتفاعات مه رقیق، در ساعتهای بعدازظهر گاهی افزایش وزش باد و در پارهای از مناطق گرمه و جاجرم وزش باد شدید پیشبینی میگردد.
وی در ادامه افزود: برای امروز در پارهای از مناطق شهرستانهای مانه، سملقان، گرمه و جاجرم، نیمه غربی راز و جرگلان، ارتفاعات مرکزی و جنوب شرق استان رگبار پراکنده باران با احتمال رعدوبرق را انتظار داریم.
مدیرکل هواشناسی خراسان شمالی تصریح کرد: ناپایداری طی سهشنبه تا چهارشنبه شب بهصورت بارش باران همراه با افزایش وزش باد در اغلب مناطق استان بهویژه در مناطق نیمه شمالی ادامه دارد و از روز گذشته با توجه به فعالیت سامانه بارشی در استان هشدار هواشناسی در سطح زرد صادر شد.
داداشی بیان کرد: از نظر دمایی برای امروز کاهش نسبی دما و طی فردا و سهشنبه افزایش دما را پیشبینی میکنیم.
وی در خصوص وضعیت دمایی شبانهروز گذشته گفت: ایستگاه کوسه از توابع شیروان با کمینه دمای ۷ درجه سانتیگراد خنکترین و اسماعیلآباد از توابع اسفراین با بیشینه دمای ۳۱ درجه سانتیگراد گرمترین مناطق استان گزارش شدند و طی همین مدت کمینه و بیشینه دمای بجنورد ۱۶ و ۲۷ درجه سانتیگراد بود.
داداشی در پایان افزود: در بین مراکز شهرستانهای استان، فاروج با کمینه دمای ۱۰ درجه سانتیگراد خنکترین و صفیآباد با بیشینه دمای ۳۰ درجه سانتیگراد گرمترین مراکز گزارش شدند.
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