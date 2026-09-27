به گزارش خبرنگار مهر، فرامرز عظیمی پیش از ظهر یکشنبه در نشست کمیسیون ارتباطات و اموربین الملل روابط عمومی‌های کلانشهرها با اشاره به جایگاه ویژه شهر قم اظهار کرد: بسیاری از مردم از نقاط مختلف کشور سالانه به شهر مقدس قم سفر می‌کنند و حوائج خود را از کریمه اهل‌بیت سلام‌الله‌علیها می‌طلبند.



وی افزود: قم شهری با تمدن ۷ هزار و ۵۰۰ ساله است و حضور حضرت فاطمه معصومه سلام‌الله‌علیها در این شهر، جایگاه ویژه‌ای به قم بخشیده است.



شهردار قم ادامه داد: امروز قم محل رفت‌وآمد مردم ۱۷ استان کشور است و به عنوان شهری پویا و بانشاط شناخته می‌شود.



عظیمی با اشاره به جمعیت یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفری قم بیان کرد: این شهر کانون تحولات است و گستردگی جایگاه و ویژگی‌های آن، فعالیت روابط عمومی‌ها را با حساسیت و دشواری بیشتری همراه می‌کند.



وی با بیان اینکه هر شهر مخاطبان خاص خود را دارد، گفت: کارکرد و نیازهای ارتباطی شهرها یکسان نیست و به همین دلیل نمی‌توان برای همه شهرها یک نسخه واحد در حوزه اطلاع‌رسانی و روابط عمومی در نظر گرفت.



شهردار قم افزود: لازم است متناسب با ویژگی‌های هر شهر، نسخه‌ای مجزا برای ارتباط با مخاطبان و اطلاع‌رسانی طراحی شود تا فعالیت روابط عمومی‌ها متناسب با شرایط همان شهر دنبال شود.



عظیمی با اشاره به گستره فعالیت‌های مدیریت شهری اظهار کرد: امروز مجموعه عملکرد روابط عمومی‌ها در حقیقت در چارچوب نظام اسلامی تعریف می‌شود و شهرداری‌ها نیز فعالیت‌های گسترده‌ای دارند و متناسب با شرایط روز حرکت می‌کنند.



وی ادامه داد: ارتباط مردم با شهرداری‌ها نیز ارتباطی نزدیک و مستمر است و همین مسئله ضرورت برنامه‌ریزی دقیق و مناسب برای اطلاع‌رسانی را افزایش می‌دهد.



شهردار قم با تأکید بر جایگاه کلانشهرها در عرصه اطلاع‌رسانی تصریح کرد: کلانشهرها امروز می‌توانند به عنوان الگوی استان خود و دیگر شهرهای کشور مطرح باشند.



عظیمی گفت: کلانشهرها از توانمندی لازم برای اطلاع‌رسانی به مخاطبان خود برخوردارند و همین ظرفیت، رسالت روابط عمومی‌ها را سنگین‌تر می‌کند.



وی افزود: گستردگی فعالیت‌های شهرداری و ارتباط مستمر مردم با این مجموعه‌ها ایجاب می‌کند که اطلاع‌رسانی با برنامه‌ریزی مناسب و متناسب با ویژگی‌های مخاطبان انجام شود.



شهردار قم خاطرنشان کرد: تفاوت ویژگی‌های شهرها و مخاطبان آنها باید در شیوه فعالیت روابط عمومی‌ها مورد توجه قرار گیرد و هر شهر متناسب با شرایط خود الگوی ارتباطی و اطلاع‌رسانی داشته باشد.