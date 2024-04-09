به گزارش خبرگزاری مهر، جعفر یازرلو سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری، گفت: شرکت خدمات مسافرت هوایی «آذربال ایرانیان» بهدلیل گران فروشی تعلیق شد.
وی ادامه داد: پروانه فعالیت شرکت خدمات مسافرت هوایی «آذربال ایرانیان» بهدلیل گران فروشی و نمایش نرخ بلیت هواپیما در مسیرهای داخلی بالاتر از نرخ نامه ابلاغی سازمان هواپیمایی کشوری به مدت یک ماه تقویمی تعلیق شد.
وی تاکید کرد: هرگونه تعهد جدید در مدت تعلیق منجر به لغو مجوز فعالیت این شرکت خواهد شد.
به گزارش مهر، از دیماه سال گذشته شاهد شیوه جدید افزایش قیمت بلیت هواپیما توسط ایرلاینها بودیم، طوری که ایرلاینها به صورت کاملاً خودسرانه قیمت بلیت را افزایش دادند اما به دلیل اینکه با مخالفت مسؤولان سازمان هواپیمایی و تعزیرات مواجه شدند بلیتهای عرضه شده را به یک باره کنسل کرده و هواپیمای جایگزین هم برای مسیرهای پروازی که برایش بلیت فروخته بودند، قرار نمیدادند.
سازمان هواپیمایی کشوری برای جلوگیری از وضعیت نابه سامان بازار بلیت از همان ابتدا وعده لغو مجوز شرکتهای هوایی را اعلام کرد و گفت تا تصویب قیمتهای جدید ایرلاینها باید براساس نرخنامه گذشته بلیت را در بازار عرضه کنند.
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