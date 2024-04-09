درهای بسیج هنرمندان به روی همه‌ باز است/ بیانیه بانوان برای غزه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی بسیج هنرمندان، بعدازظهر دوشنبه ۲۰ فروردین ۱۴۰۳ آرش زینال خیری مسؤول سازمان بسیج هنرمندان کشور در مراسم گرامیداشت روز بسیج هنرمندان، ضمن تبریک عید فطر، گفت: سازمان بسیج هنرمندان قدمتی ۱۷ ساله دارد، امسال بنده در خدمت شما هستم و از زحمات مسؤولان پیشین این سازمان تشکر می‌کنم و از اعتمادی که به اینجانب برای مسؤولیت این سازمان شد، سپاسگزارم‌.

وی با تأکید بر اینکه درهای سازمان بسیج هنرمندان به روی همه‌ باز است، گفت: یکی از برنامه‌های خاصی که امسال می‌خواهیم انجام دهیم دومین یادواره شهدای هنرمند کشور است، که جزء تاکیدات مقام معظم رهبری است، اسفند ماه ۱۴۰۳ این مراسم را برگزار خواهیم کرد.

مسؤول سازمان بسیج هنرمندان ادامه داد: امیدوارم دستی که به سمت تمام هنرمندان دراز کرده‌ام، بی پاسخ نماند و هنرمندان نیز دست من را بگیرند و بتوانیم رضایت حداکثری از این سازمان را جذب کنیم.

زینال خیری تصریح کرد: این سازمان در هر استان نمایندگی دارد که همه آن‌ها فعال هستند، علاقه‌مندان می‌توانند با مراجعه به کانون‌های بسیج هنرمندان و تخصصی که در زمینه‌های مختلف هنری دارند با سازمان بسیج هنرمندان شروع به همکاری کنند.

وی افزود: همکاری با سازمان منوط به این نیست که حتما فرد بسیجی باشد؛ چون همه در این جغرافیا هر حرکتی برای مردم خودش انجام دهد، بسیجی محسوب می‌شود.

مسؤول سازمان بسیج هنرمندان کشور ضمن تاکید بر اینکه مأموریتی که در پیش داریم فعالیت در عرصه‌های فرهنگی و هنری کشور است، تصریح کرد: همان فرهنگی که باید تبدیل به هنر شود تا دیده بشود.

در ادامه مراسم شهید مجید فریدفر به عنوان شهید شاخص سال ۱۴۰۳ سازمان بسیج هنرمندان معرفی و از خانواده این شهید والامقام تقدیر و از پوستر وی رونمایی شد.

در ادامه با زنده نگه داشتن یاد هنرمند بسیجی و انقلابی مرحوم جمشید جم از خانواده وی تقدیر شد.

در بخش بعدی مراسم از هنرمندان زیر قدردانی و تشکر به عمل آمد:

در بخش موسیقی از عبدالله مولوی حقیقی از استان خراسان جنوبی و احمد گیلانی از سیستان و بلوچستان تقدیر شد.

در بخش هنرهای تجسمی از هنرمند متعهد لیلا رشنوادی تقدیر و مریم کمار برگزیده این بخش شد.

در بخش کارگردانی فیلم از امیرعباس ربیعی برای کارگردانی فیلم «احمد» (برنده ۴ جایز از جشنواره فیلم فجر) تقدیر به عمل آمد.

در ادامه از هنرمند متعهد سید محسن حسینی (برای دریافت جایزه ویژه گوهرشاد از جشنواره موسیقی فجر برای خلق قطعه موسیقی «تو خورشیدی میان خاک») تقدیر شد.

در پایان مراسم از کتاب‌های معصومه سادات حسینی که در زمینه کودکان غزه نگارگری شده بود نیز رونمایی شد.

در بخشی دیگر از پوستر بیانیه بانوان هنرمند متعهد در حمایت از مادران غزه رونمایی شد که با قرایت بخش‌های از بیانیه و امضا آن همراه بود.

متن بیانیه بانوان هنرمند انقلاب اسلامی به شرح زیر است:

«هوالمنتقم

بانوی هنرمند ایرانی گاهی در کسوت یک کارگردان، شکوه و عظمت مادران قهرمان را بر پرده‌ سینما به تصویر می‌کشد و گاه در کسوت یک عکاس پا به پای رزمندگان به کشف زوایای پنهان جنگ می‌رود. گاهی از زلال دل زیباترین شعر و نثر را در وصف جوانان وطن می‌سراید و گاه به مدد رنگ و نقش به خلق آثاری شگرف در ستایش شهیدان راه حق دست می‌زند. بدین‌سان در هر زمان رسالت بانوان هنرمند، روایت پیوند میان عشق و عقل بوده و اکنون برجستگی این روایت در شکوه ایستادگی مادران و زنان مقاوم غزه نهفته است. چنین نمود شکوهمندانه‌ای، تداوم حماسه‌ رزمندگان صدر اسلام را این بار با میدان‌داری زنان به خاطر می‌آورد.

روان‌های لطیف، اما خستگی‌ناپذیر زنان غزه، بسان هنرمندانی است که زیباترین نقش و رنگ را بر روح سرد و تاریک زمان زدند و جانی دوباره به آن بخشیدند. آن جا که کودکان غزه در اوج درد و غم، آیات مقاومت خواندند و با جراحت عمیق، شکری جزیل به جای آوردند؛ نشانی وجود مادرانی هنرمند را به دنیا دادند که هنرشان در پرورش صبر، استقامت، عشق و حماسه‌سازی است. هنرشان در نمایش انسانی عزتمند و خودساخته و بیرون راندن افکار سست از دنیایی بی‌هویت و موهوم است.

بی‌شک تنها هنر متعالی و برخاسته از فطرت پاک می‌تواند این حقیقتِ در حال وقوع را بشناساند. بدین‌سان بانوان هنرمند انقلاب اسلامی ضمن ابراز انزجار از رژیم غاصب صهیونیستی، هم‌نوا با تمام هنرمندان آزادی‌خواه جهان عهدی دوباره با فلسطین مقاوم دارند و برای ثبت لحظات این ایستادگی و مقاومت، با پای دل و جان و با سلاح هنر به سوی بضعه‌ی اسلام، فلسطین قهرمان گام برخواهند داشت.

درود بر زنان و مادران صبور و مقاوم غزه و سلام بر شهیدان مقاومت.»