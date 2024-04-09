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۲۱ فروردین ۱۴۰۳، ۱۰:۱۸

کنترل کیفیت آب شرب کشور از طریق ۷۱۰ آزمایشگاه

کنترل کیفیت آب شرب کشور از طریق ۷۱۰ آزمایشگاه

مدیرکل دفتر نظارت بر کیفیت و بهداشت آب و فاضلاب گفت: ۷۱۰ آزمایشگاه در شرکت‌های آب و فاضلاب مسئولیت کنترل آب آشامیدنی شهرها و روستاهای ۳۱ استان کشور را بر عهده دارند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نیرو، احمد منتظری با بیان اینکه ۷۱۰ آزمایشگاه تخصصی آب و فاضلاب بر اساس آخرین روش‌های آزمون بین‌المللی، مسئولیت پایش و کنترل کیفیت آب آشامیدنی در شهرها و روستاها را بر عهده دارند، گفت: به منظور نظارت بر کیفیت آب آشامیدنی مطابق الزامات استانداردهای ملی، ۳۸۵ آزمایشگاه باکتریولوژی دائم و سیار، ۸۴ آزمایشگاه بیولوژی، ۱۸۸ آزمایشگاه فیزیک و شیمیایی و ۵۳ آزمایشگاه ریز آلاینده آلی و معدنی در مراکز استان‌ها و شهرستان‌های سطح کشور وظیفه نمونه‌برداری و انجام آزمایشات تخصصی مطابق استانداردهای ملی و بین‌المللی را بر عهده دارند.

وی با بیان اینکه ۲۴۴ آزمایشگاه نیز در بخش کنترل فرآیند و پساب تصفیه‌خانه‌های فاضلاب کشور به طور مستمر مشغول به فعالیت هستند، خاطر نشان کرد: آزمایشگاه‌های آب و فاضلاب از مهم‌ترین ارکان نظارت و پایش ویژگی‌های آب و پساب به‌منظور اطمینان از انطباق با استاندارهای ملی ایران به شماره ۱۰۱۱ و ۱۰۵۳ هستند.

مدیرکل دفتر نظارت بر کیفیت و بهداشت آب و فاضلاب ادامه داد: در این دو استاندارد برای آب ۵ ویژگی «فیزیکی و شیمیایی»، «ریزآلاینده‌های معدنی»، «ریزآلاینده‌های آلی»، «پرتوزاها» و «باکتریولوژی و بیولوژیکی» مشخص شده است که مجموعه شرکت‌های آب و فاضلاب با اختصاص منابع انسانی متخصص و هزینه‌های ریالی و ارزی مورد نیاز با کمک شرکت‌های تأمین‌کننده خدمات و محصولات دانش‌بنیان وظیفه خود را ایفا می‌کنند.

وی یادآور شد: تعداد آزمایشگاه‌های نظارتی کشور از ۳۱ مرکز در سال ۱۳۷۴ هم اکنون به ۹۵۴ مرکز در گستره تمام کشور افزایش پیدا کرده است.

کد مطلب 6074009

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