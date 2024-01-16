به گزارش خبرنگار مهر، فرزانه زارعی پیش از ظهر سه شنبه در بازدید اصحاب رسانه از مرکز کنترل و پایش آب و پساب فاضلاب استان البرز با اشاره به اینکه این مرکز بر کیفیت آب شرب و پساب تصفیه خانه‌های سراسر استان کنترل، پایش و نظارت دارد، گفت: هر یک از آیتم‌های آب حدی دارند که اگر در آن بازه باشند استاندارد هستند؛ شرکت آبفا باید آب را در این بازه به مردم تحویل دهد.

وی مطرح کرد: اینکه بگوییم همه مناطق استان البرز از یک نوع آب استفاده می‌کنند منطقی نیست زیرا منابع آب استان متفاوت هستند. تمام تلاش ما بر آن است تا همه استانداردهای ابلاغی از سوی شرکت مهندسی آب و فاضلاب، در آنالیز آب، باکتریولوژی، ریز آلاینده‌های آلی و معدنی، بیولوژی، فیزیکی و شیمیایی آب و پساب رعایت شوند.

مدیر مرکز کنترل و پایش آب و پساب فاضلاب استان البرز با اشاره به فعالیت‌های آزمایشگاه‌های اقماری به جز آزمایشگاه مرکزی بیان کرد: تلاش‌ها بر آن است تا برای سال آینده هشت آزمایشگاه آب و فاضلاب به آزمایشگاه‌های استان افزوده شود. آزمایشگاه پساب ماهدشت در حال تجهیز و و آزمایشگاه تصفیه خانه شماره یک کرج در حال ارتقا است.