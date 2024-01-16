به گزارش خبرنگار مهر، قاسم منصورخاکی پیش از ظهر سه شنبه در بازدید اصحاب رسانه از مرکز کنترل و پایش آب و پساب فاضلاب استان البرز گفت: مرکز کنترل و پایش آب و پساب فاضلاب استان البرز متشکل از سه اداره است؛ گروه کنترل کیفیت آب، آزمایشگاه‌های مرکزی و گروه کنترل کیفیت فاضلاب که برای حصول اطمینان از تأمین آب بهداشتی، گروه کنترل کیفیت آب پایش های لازم را انجام می‌دهد.

وی با اشاره به فعالیت هشت تصفیه خانه فاضلاب در استان البرز و با بیان اینکه از این تعداد چهار تصفیه خانه در حوزه شهری و مابقی در حوزه روستایی هستند، عنوان کرد: فاضلاب مجتمع‌های مسکونی در شهرها و روستاها پس از جمع آوری از طریق سیستم شبکه جمع آوری، به واسطه خطوط انتقال وارد تصفیه خانه‌ها می‌شوند و پس از طی فرایندهای تصفیه پساب وارد محیط زیست می‌شوند.

رئیس گروه کنترل کیفیت فاضلاب مرکز کنترل و پایش آب و پساب فاضلاب استان البرز بیان کرد: این گروه عمدتاً بر کیفیت پساب فاضلاب نظارت دارد. خروجی تصفیه خانه‌ها باید شامل پارامترها و استانداردهای محیط زیستی باشد تا موجب آلودگی نشود. در آزمایشگاه مرکزی، آزمایش‌های میکروبیولوژی، باکتریولوژی، بیولوژی و آزمایش شیمی، فیزیکی، ریزآلاینده ها و … انجام و اطمینان خاطر حاصل می‌شود.

منصورخاکی گفت: فاز ۲ تصفیه خانه فاضلاب ماهدشت در مراحل پایانی است و بهره برداری آزمایشی آن صورت گرفته و دهه فجر یا پایان سال جاری به بهره برداری می‌رسد. مطالعات لازم برای احداث تصفیه خانه در ماهدشت و طالقان نیز در حال انجام است. به طور کلی احداث تصفیه خانه در بیشتر شهرهای استان در دست مطالعه و مراحل اولیه قرار داد و بعضاً مطالعات آنها به اتمام رسیده و در مرحله اخذ تاییدیه نهایی است.