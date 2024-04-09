به گزارش خبرگزاری مهر، دومین جلسه شورای معاونین دادستانی کل در سال جدید با حضور معاونین و به ریاست حجت‌الاسلام والمسلمین موحدی آزاد برگزار شد. در ابتدای این جلسه دادستان کل کشور با آرزوی قبولی طاعات و عبادات همه مردم، فرا رسیدن عید سعید فطر را تبریک گفته و اظهار کرد: در این عید بزرگ پس از یک ماه روزه‌داری و اطاعت خداوند، بندگان پاداش خود را از خدای متعال طلب می‌کنند و این روز بزرگ کامل کننده عبادات یک ماه بندگان است.

وی گفت: از خداوند متعال می‌خواهیم در سال پیش‌رو و در شب‌های قدری که گذشت برای همه ما بهترین امور دنیوی و اخروی را رقم بزند. البته والاترین و بهترین امر مقدر برای همه بشریت همانا ظهور حضرت، ولی عصر ارواحنا فداه و به دست گرفتن پرچم عدالت‌گستری توسط ایشان در جهان است.

حجت‌الاسلام والمسلمین موحدی در ادامه با اشاره به دو جنایت خبیثانه دشمن در حمله به کنسولگری ایران در سوریه و نیز حمله تروریستی به مقرهای انتظامی و دفاعی در راسک و چابهار ضمن عرض تسلیت به خانواده معظم شهدای این دو حادثه اظهار کرد: دشمن حقیر صهیونیستی و حامیان آن‌ها به خیال خود می‌پندارند با این اقدامات وحشیانه و از سر رذالت می‌توانند بر شکست‌های پی در پی خود مرهم گذاشته و محور مقاومت در منطقه را دچار ضعف و سستی نمایند. این در حالی است که این دست و پا زدن‌های آخر رژیم صهیونیستی است و به حول و قوه الهی به زودی شاهد نابودی و سقوط این رژیم کودک‌کش خواهیم بود.

ارتش‌های مردمی در منطقه شکل گرفته است

وی افزود: باید دانست امروز با شکل‌گیری ارتش‌های مردمی در منطقه و اعتراض و قیام جهانی علیه رژیم صهیونیستی، این کشور غاصب و جعلی در محاصره قرار گرفته و هر روز حلقه این محاصره تنگ‌تر می‌شود، لذا تلاش این رژیم جعلی بیشتر دست و پا زدن مذبوحانه است.

دادستان کل کشور همچنین به حضور بی‌نظیر مردم در راهپیمایی روز قدس امسال اشاره داشته و گفت: بحمدالله حضور مردم در راهپیمایی امسال از سنوات قبل باشکوه‌تر بود. این حضور گسترده پیامی بسیار روشن برای حامیان مردم فلسطین و محور مقاومت و هشداری برای دشمنان امت اسلامی دارد که همانا برای مردم غزه پیام دلگرمی و برای دشمنان پیام دلسردی و یاس را مخابره کرده است؛ لذا جا دارد به سهم خود از مردم شریف و قدرشناس و بصیر ایران تشکر کنیم.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به مسئله عفاف و حجاب پرداخته و گفت: متأسفانه اکنون مسئله حجاب در کشور به یک چالش تبدیل گشته است، در حالی که مبنای حجاب و پوشیدگی "شریعت" است و از همان صدر اسلام مورد توجه بوده و مربوط به جمهوری اسلامی نیست.

حجت‌الاسلام والمسلمین موحدی افزود: دشمن از همان روزهای آغازین پیروزی انقلاب اسلامی انواع موانع و مشکلات را برای شکست دادن و تضعیف انقلاب اسلامی ایجاد و رهبری کرده است.

به طور مثال می‌توان به تحریک گروهک‌ها، انجام ترورهای ابتدای انقلاب، تحمیل ۸ سال جنگ و حمایت‌های مداوم از رژیم بعث، جنگ اقتصادی، جنگ فرهنگی و تحریم‌های ظالمانه دولت و مردم ایران اشاره کرد.

دشمن می‌خواهد مانع رشد علمی و معنوی بانوان شود

دادستان کل کشور خاطرنشان کرد: توطئه کشف حجاب از همان دست دسیسه‌های دشمن است که سعی دارد حجاب را مانع پیشرفت و موفقیت بانوان قلمداد کند. این در حالی است که رشد و پیشرفت بانوان غیور ما در کشور در دوران پس از انقلاب دارای یک شتاب و جهش فوق‌العاده بوده و این روند موفقیت‌ها همچنان ادامه دارد و خواهد داشت.

وی توضیح داد: کسب مدال‌ها و موفقیت‌های مختلف و متعدد زنان ایرانی در عرصه‌های علمی، پزشکی، فرهنگی، هنری، ورزشی و … بر همگان روشن است و این بستر رشد و تعالی برای بانوان ایرانی در سایه انقلاب اسلامی ایجاد گردیده و این مسئله موجب تحقیر تفکر زن‌ستیز غرب گردیده است.

در موضوع «حجاب» دست دشمن را قطع خواهیم کرد

حجت الاسلام و المسلمین موحدی با بیان اینکه دشمن می‌خواهد نظام اسلامی را در دید مردم بخصوص جوانان ناموفق معرفی کند تصریح کرد: اگر با دقت نگاهی به پشت پرده موضوع حجاب و عفاف در کشور داشته باشیم به وضوح دست دشمن خارجی و بیگانگان قابل مشاهده است؛ لذا مردم بصیر ما همچون دیگر توطئه‌های دشمن در این موضوع هم هوشیار بوده و این توطئه را خنثی می‌کنند و دچار فریب و حربه‌های دشمنان نمی‌شود.

مبنای حجاب «شریعت» است

دادستان کل کشور ادامه داد: دشمن تلاش کرده است مسئله حجاب را یک مسئله سیاسی جلوه داده و تنزل دهد و به چالش تبدیل کند. در حالی که مسئله حجاب مبنای قرآنی و شرعی داشته و در کشور ما نهادینه شده است. اگرچه متأسفانه افراد معدودی به علت آگاهی کم، فریب نقشه دشمن را خورده و اقدام به کشف حجاب کردند.

وی تصریح کرد: این موضوع هیچ ربطی به مسائل اقتصادی ندارد، اتفاقاً برخی از این افراد از تمکن مالی خوبی برخوردار هستند. پیگیر اجرای قانون در این زمینه هستیم و همه مسئولین موظف به اجرای قانون هستند.

حجت‌الاسلام والمسلمین موحدی عنوان کرد: کسانی که از امکانات کشور بهره‌مند هستند باید قوانین کشور را رعایت کنند.

«آزادی بیان» و «آزادی اجتماعی» در ایران بی‌نظیر است

به شرایط کشور در دوران پهلوی هم اشاره کرد و گفت: آزادی که امروز در ایران وجود دارد در هیچ کجای دنیا دیده نمی‌شود، در هیچ کجا این مقدار آزادی برای نقد مسئولان وجود ندارد. به طوری که برخی بالاتر از نقد و بعضاً اقدامی که دارای وصف مجرمانه هم است مرتکب می‌شوند، اما کسی متعرض آن‌ها نمی‌شود.

اداره بهتر کشور مستلزم همکاری گسترده مردم با یکدیگر و دولت، در همه امور است

وی گفت: عده‌ای از افراد درآمد فراوانی دارند، اما مالیاتی نمی‌دهند که البته باید مطابق قانون ملزم به پرداخت شوند، یا عده‌ای از تمام امکانات کشور استفاده و در بهترین شرایط زندگی می‌کنند، اما هیچ‌گاه مشارکتی در اداره شهر و کشور خود ندارند.

دادستان کل کشور ادامه داد: جوانان ما دوران پهلوی را ندیده و آن همه محرومیت و تنگناهای سیاسی و اجتماعی را مشاهده نکرده‌اند. جوانان بدانند در آن زمان اکثریت مردم از تحصیل، آموزش و بهداشت و بسیاری از امکانات دیگر محروم بودند. البته این تفاوت شرایط با ملاحظه آمارهای موجود به راحتی قابل درک است. باید دانست که در رژیم پهلوی بسیاری از مناطق کشور از امکانات اولیه هم محروم بودند.

آحاد مردم «حق و وظیفه» امر به معروف مسئولان را دارند

حجت‌الاسلام والمسلمین موحدی در ادامه بر اجرای قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر تاکید کرده و گفت: قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر قانون بسیار خوبی است و باید به طور کامل اجرا شود. در این قانون مردم حق نصیحت و امر به معروف همه مسئولین را دارند و امر به معروف لسانی نه تنها حق آحاد مردم است بلکه بعضاً تکلیف هم است؛ لذا مصمم هستیم اجرای این قانون را در همه سطوح در سازمان‌ها و نهادهای مربوطه مطالبه کنیم.

ضابطین وظیفه دارند با «جرم مشهود» برخورد قانونی کنند

مدعی العموم در پایان سخنان خود بر برخورد با جرم مشهود توسط ضابطان تاکید کرد و گفت: در برقراری نظم عمومی و حفظ امنیت روانی جامعه، وظیفه ضابطین مشخص است. ضابطان در جرایم مشهود نیازی به دستور قضائی ندارند، بلکه حسب قانون بایستی با جرم مشهود برخورد کرده و با دلایل و مدارک به مرجع قضائی گزارش کنند؛ لذا استنکاف از انجام وظیفه موجب مسئولیت قانونی است.