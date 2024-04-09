نوسازی ۳ واحد آموزشی ۱۲ کلاسه در آستارا

بیژن خالقوردی پور در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار کرد: سه واحد آموزشی ۱۲ کلاسه در سال تحصیلی ۱۴۰۳-۱۴۰۲ در روستاهای «سیبلی» و «لمیر محله» از توابع بخش مرکزی و «لوندویل» نوسازی و مورد بهره‌برداری قرار گرفت.

وی میزان اعتبار هزینه‌شده جهت نوسازی دبستان ۶ کلاسه و دبیرستان ۳ کلاسه «فردوسی سیبلی» را ۲ میلیارد تومان و اعتبار نوسازی دبستان ۳ کلاسه «سلمان لمیرمحله» را ۷۶۰ میلیون تومان دانست و گفت: این میزان اعتبار از محل اعتبارات ملی و استانی به همت اداره کل نوسازی توسعه و تجهیز مدارس استان گیلان هزینه شده است.

مدیر آموزش و پرورش شهرستان آستارا با بیان اینکه با نوسازی این سه واحد آموزشی، برای ۱۷۰ دانش‌آموز در مقاطع ابتدایی و متوسطه دوره اول مناطق روستایی موقعیت استفاده از امکانات و تجهیزات به‌روز آموزشی و پرورشی فراهم شده است، افزود: فرآیند نوسازی این تعداد واحد آموزشی از سال ۱۴۰۰ آغاز شده بود.

خالقوردی پور ضمن دعوت از خیرین جهت مشارکت در امر مقاوم‌سازی و نوسازی واحدهای آموزشی شهرستان آستارا افزود: دو مدرسه ۶ کلاسه در مقطع ابتدایی در روستاهای «ویرمونی» و «چلوند» به همت خیرین و با مشارکت اداره‌کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان گیلان در دست نوسازی می‌باشد.