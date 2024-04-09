به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت علوم، محمدعلی زلفی گل وزیر علوم، تحقیقات و فناوری روز دوشنبه ۲۰ فروردین ماه با حضور در سازمان سنجش آموزش کشور در مشکیندشت کرج از واحدهای اداری، اجرایی و فنی این سازمان بازدید کرد.
وزیر علوم پس از بازدید از بخشهای مختلف سازمان سنجش، در دیدار با مدیران و کارمندان سازمان سنجش آموزش کشور با تبریک سال نو و ماه مبارک رمضان، گفت: وظیفه سازمان سنجش آموزش کشور، حاکمیتی است و بخش قابل توجهی از عدالت آموزشی را در کشور محقق میسازد. این سازمان با انجام وظایف به صورت شایسته، مسئولانه و طبق برنامه تدوین شده با برگزاری آزمونهای ملی و بینالمللی در امنیت و سلامت کامل، باعث افزایش اعتماد عمومی به نظام آموزشی کشور و حاکمیت میشود.
وزیر علوم، تحقیقات و فناوری بر اهمیت سلامت و امنیت آزمون سراسری تأکید کرد و گفت: سلامت و برگزاری مطلوب آزمونها به افزایش سرمایه اجتماعی منجر میشود و ایراد خدشه به آزمونها به اعتماد عمومی آسیب وارد میکند لذا برای امنیت آزمونها باید با دقت کافی پیشگیری را در اولویت قرار داد و همه دستگاهها و سازمانها در این جهت باید نقش مهم خود را ایفا کنند.
در پایان این نشست وزیر علوم، تحقیقات و فناوری از تعدادی از مدیران سازمان با اهدای لوح تقدیر کرد.
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