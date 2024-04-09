ماموران حکومتی با شناسه یکتا استعلام مجوزها را دریافت کنند

به گزارش خبرگزاری مهر سید امیر سیاح رئیس مرکز ملی بهبود و محیط کسب و کار در نامه‌ای به وزارت نیرو خواستار استعلام مجوزها و بررسی اعتبار مجوزها از سوی مأموران ادارات آب و برق با اسکن شناسه یکتا شد. در متن این نامه آمده است:

جناب آقای میری لاریمی

مدیرکل محترم دفتر اقتصاد، سرمایه گذاری و تنظیم مقررات بازار آب و برق وزارت نیرو

با اهدای سلام و آرزوی قبولی طاعات و تبریک سال جدید، همانطورکه مستحضرید، بر اساس حکم ماده ۶ تبصره ۱ قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار (ابلاغی ۱۰/۰۲/۱۴۰۱)، مأموران دولتی حق ندارند از فعال اقتصادی دارای شناسه یکتا (مجوز الکترونیک)، مجوز کاغذی مطالبه کنند. متن تبصره مربوط به این شرح است:

تبصره ۶ در مواجهه با استعلام مأموران دولتی، نظامی، انتظامی و ضابطان قضائی، ارائه شناسه یکتای مجوز صادره از سوی دارنده مجوزکفایت می‌کند. در صورت مثبت بودن استعلام، درخواست مدارک اضافی برای مجوز کسب و کار، جرم محسوب و مرتکب به یکی از مجازات‌های تعزیری درجه شش موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی مصوب ۰۱/۰۲/۱۳۹۲ محکوم می‌شود.

به استحضار می‌رساند؛ در هفته‌های اخیر شکایاتی از فعالان اقتصادی در استان‌های مختلف به این مرکز واصل شده مبنی بر اینکه برخی مأموران ادارات آب و برق، از فعالان اقتصادی دارای شناسه یکتا، مجوز یا پروانه کاغذی مطالبه می‌کنند. از آنجاکه این اقدام در حکم قانونی فوق الاشاره جرم‌انگاری شده است، لطفاً به همه مأموران و همکاران محترم زیرمجموعه وزارت نیرو، حکم قانونی فوق را یادآوری و ابلاغ بفرمائید؛ استعلام واجد مجوز بودن هر فعال اقتصادی و اعتبار هر مجوز، با اسکن شناسه یکتای (QRcode) با بارکدخوان گوشی‌های هوشمند، در هر ساعت از شبانه‌روز بطور آنی و برخط قابل انجام است. حتی اگر فعال اقتصادی، شناسه یکتای خود را همراه نداشته باشد، امکان استعلام برخط مجوز با واردکردن نام و شهر محل استقرار فعالیت اقتصادی در سایت بانک اطلاعات کسب‌وکارهای ایران qr.mojavez.ir))، برای همه مأموران دولتی وجود دارد.

همچنین لازم به یادآوری است؛ طبق تبصره ۷ ماده ۱ قانون فوق الاشاره، از خرداد ۱۴۰۳( دومین سال ابلاغ قانون فوق)، آن دسته از فعالان اقتصادی که شناسه یکتا نداشته باشند، به لحاظ قانونی فاقد مجوز محسوب می‌شوند. ضمن اینکه، دریافت شناسه یکتا برای همه فعالان اقتصادی دارای مجوز کاغذی از درگاه ملی مجوزها (mojavez.ir) بطور رایگان و فوری فراهم است. حکم قانونی مربوطه نیز ذیلاً جهت یادآوری تقدیم می‌شود:

تبصره ۷ ماده ۱ قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار (ابلاغی ۱۰/۰۲/۱۴۰۱): شش ماه پس از لازم الاجراءشدن این قانون، هرگونه استعلام، تمدید یا ابطال مجوز، تنها از طریق شناسه یکتای مجوز صادره از طریق درگاه ملی مجوزهای کشور قابل انجام است. امکان استعلام شناسه یکتای صادره برای دارندگان مجوزها در درگاه ملی مجوزهای کشور باید برای عموم مردم فراهم باشد... کسب وکارهایی که از دوسال پس از لازم الاجراء شدن این تبصره، شناسه یکتا نداشته باشند، به لحاظ قانونی فاقد مجوز محسوب می‌شوند.