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۲۱ فروردین ۱۴۰۳، ۱۲:۵۲

درگاه ملی مجوزها: هرچه زودتر مجوزهای کاغذی تان را الکترونیکی کنید

درگاه ملی مجوزها: هرچه زودتر مجوزهای کاغذی تان را الکترونیکی کنید

درگاه ملی مجوزها در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: همه مجوزهای کاغذی باید تا ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۳ الکترونیکی شوند.

به گزارش خبرگزاری مهر، درگاه ملی مجوزها در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: همه مجوزهای کاغذی باید تا ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۳ الکترونیکی شوند و از این تاریخ هر فعال اقتصادی که مجوز الکترونیکی (شناسه یکتا) نداشته باشد، از نظر قانون و سامانه‌های دولتی و بانکی فاقد مجوز محسوب می‌شود.

در این اطلاعیه آمده است: به اطلاع همه فعالان اقتصادی اعم از صنفی، صنعتی، کشاورزی و خدماتی می‌رساند؛ بر اساس حکم تبصره ۷ ماده ۱ قانون تسهیل صدور مجوزها، همه مجوزهای کاغذی باید تا ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۳ الکترونیکی شوند و از این تاریخ هر فعال اقتصادی که مجوز الکترونیکی (شناسه یکتا) نداشته باشد، از نظر قانون و سامانه‌های دولتی و بانکی فاقد مجوز محسوب می‌شود.

با همت سازمان فناوری اطلاعات، تمهیدات فنی لازم روی درگاه ملی مجوزها به نحوی فراهم شده است تا هر فعال اقتصادی با داشتن کارت ملی، کد پستی و شماره مجوز، بتواند مجوز الکترونیکی (شناسه یکتا) دریافت کند و نامش در بانک اطلاعت کسب و کارها qr.mojavez.ir قرار بگیرد.

لازم به ذکر است؛ هر فعال اقتصادی که نامش در بانک اطلاعات کسب و کار کشور نباشد، از ۲۶ اردیبهشت ماه، فاقد مجوز تلقی و به تدریج از دریافت خدمات در سامانه‌های دولتی محروم خواهد شد.

در پایان خاطرنشان می‌شود، وزارتخانه‌های ارشاد، کشور، علوم، بهداشت و آموزش و پرورش هنوز تمهیدات فنی لازم برای تبدیل مجوزهای کاغذی صادره فرد در سال‌های گذشته به مجوز الکترونیکی را فراهم نکرده است.

بدیهی است، عواقب احتمالی برای فعالان اقتصادی زیر مجموعه این دستگاه‌ها، بر عهده خود دستگاه خواهد بود.

کد مطلب 6074240
سمیه رسولی

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