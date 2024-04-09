به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، ۶ کشور واقع در شمال اروپا با هدف محافظت از زیرساخت‌های زیردریایی در دریای شمال برابر اقدامات خرابکارانه، توافقنامه همکاری امنیتی امضا کردند.

وزارت اقلیم، انرژی و تأسیسات دانمارک، دریای شمال را قطب زیرساخت‌های حیاتی خواند که کشورهای اروپا را از طریق کابل‌های برق، خطوط لوله گاز و اتصالات مخابراتی به یکدیگر متصل می‌کند و منبع مهم انرژی تجدیدپذیر است.

در بیانیه این وزارتخانه آمده است: وابستگی و پیوند متقابل بین مرزی به شکلی روزافزون در حال افزایش است و متعاقب آن، خطر خرابکاری و توجه ناخواسته بازیگران متخاصم نیز تشدید می‌شود.

این توافقنامه در حالی به امضا رسیده که پرونده انفجارهای سال ۲۰۲۲ در خطوط لوله گاز نورداستریم روسیه در دریای بالتیک، هنوز باز است. انفجارهایی که در آب‌های بین‌المللی اما در داخل منطقه اقتصادی سوئد و دانمارک رخ داد. هر دو کشور تحقیقات خود درباره آن انفجارها را مختومه اعلام کردند.

انفجارهای مذکور در خط لوله نورداستریم یک که گاز طبیعی روسیه را به آلمان منتقل می‌کرد، باعث ترکیدن این خط لوله و شد و در نهایت نیز مسکو در پایان آگوست ۲۰۲۲، انتقال گاز به آلمان را قطع کرد. همچنین خط لوله نورداستریم ۲ که به دلیل خودداری آلمان از تأیید پروانه ساخت، هرگز به بهره‎‌برداری نرسید نیز هدف اقدامات خرابکارانه قرار گرفت.