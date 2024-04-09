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۲۱ فروردین ۱۴۰۳، ۱۳:۳۰

آسوده خبر داد؛

آمادگی نانوایی‌ها برای دریافت زکات فطره شهروندان

آمادگی نانوایی‌ها برای دریافت زکات فطره شهروندان

معاون توسعه مشارکت‌های مردمی کمیته امداد از آمادگی نانوایی‌ها در سراسر کشور برای دریافت زکات فطره خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حبیب‌اله آسوده، معاون توسعه مشارکت‌های مردمی کمیته امداد از آمادگی ۸۰ هزار نانوایی برای دریافت زکات فطره خبر داد.

وی افزود: طبق هماهنگی به عمل آمده، شهروندان می‌توانند از طریق کارتخوان نانوایی‌ها در سراسر کشور، زکات فطره خود را پرداخت کنند.

آسوده گفت: به همین منظور ۸۰ هزار نانوایی در سراسر کشور پیش‌بینی شده است که با نصب اطلاعیه از سوی شورای عالی زکات کشور، زکات مردم را دریافت کنند.

معاون توسعه مشارکت‌های مردمی کمیته امداد خاطرنشان کرد: نانوایی‌ها از یک شب قبل از عید فطر به مدت ۷۲ ساعت برای جمع‌آوری زکات فطره آماده هستند.

وی خاطرنشان کرد: هموطنان همچنین می‌توانند از طریق شماره‌گیری کد دستوری ۵# *۸۸۷۷* زکات فطره خود را به دست افراد کم برخوردار برسانند.

آسوده همچنین گفت: ۵۰ هزار پایگاه نیز در قالب مراکز نیکوکاری کمیته امداد، سازمان بهزیستی و صندوق‌های جمع‌آوری مستقر در نماز عید فطر با نظارت شورای مرکزی زکات با نشان شورای مرکزی زکات، امر جمع اموری زکات فطره را برعهده دارند و پایگاه‌های بدون مجوز از نظر قانونی اجازه دریافت وجوه فطره را ندارند.

کد مطلب 6074281

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    نظرات

    • IR ۱۴:۰۴ - ۱۴۰۳/۰۱/۲۱
      0 0
      پاسخ
      همین جوری نانوایی ها سه برابر میگرفتند وای به حال الان

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