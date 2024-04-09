نیکوکاران بدهی ۶۶۰ زندانی جرایم غیرعمد تهران را پرداختند

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدحشمت‌الله حیات‌الغیب، مدیر کل زندان‌های استان تهران گفت: طی سال گذشته به همت نیکوکاران و تلاش مددکاران ستاد مردمی دیه استان تهران، بدهی ۶۶۰ نفر از زندانیان نیازمند جرایم غیرعمد پرداخت شده و زمینه آزادی آنان فراهم شد.

وی در این باره اظهار داشت: در اجرای برنامه‌های قوه قضائیه و تأکیدات ریاست سازمان زندان‌ها، مراجع قضائی و مددکاران زندان‌ها تلاش مضاعفی به عمل آورده‌اند تا حد امکان، مددجویان نیازمند از بیشترین ارفاقات قانونی بهره‌مند شوند و همزمان نیکوکاران نیز بیش از گذشته به میدان بخشش و ایثار آمده‌اند تا با پرداخت بدهی این افراد، هم ثواب کار خیر آزادی گرفتاری را کسب کنند هم شکات به حق قانونی خود برسند.

مدیر کل زندان‌های استان تهران خاطر نشان کرد: در سال گذشته تعداد ۶۶۰ نفر از زندانیان بدهکار با کمک‌های نیکوکاران استان تهران و تلاش مددکاران ستاد مردمی دیه استان آزاد شدند.

وی همچنین گفت: در سالی که گذشت بدهی ۶۲۲ نفر مرد و ۳۸ نفر زندانی زن آزاد شده توسط نیکوکاران همکار با ستاد مردمی دیه استان تهران در مجموع، بالغ بر یک هزار و ۱۷۱ میلیارد تومان بوده که با پرداخت بدهی و جلب رضایت شکات آزاد و نزد خانواده‌هایشان بازگشته‌اند.

عضو هیئت امنای ستاد دیه استان تهران تاکید کرد: در سال‌های اخیر به خاطر تحریم‌ها و وضعیت اقتصادی کشورمان، عده‌ای ناخواسته به زندان کشیده شده‌اند و خانواده‌های زیادی چشم به راه و منتظر عزیزانشان و در این شرایط کمک به نیازمندان ارزش بیشتری دارد.

حیات الغیب ادامه داد: با زندانی شدن سرپرست خانوار بسیاری از خانواده‌ها دچار مشکلات اقتصادی و اجتماعی ویژه شده، به طوری که گاه در تأمین نیازهای اولیه و مایحتاج خود دچار مشکل می‌شوند، در این راستا مراجع قضائی با مساعدت و قبول درخواست اعسار مددجویان واجد شرایط و همچنین گذشت شکات و آورده خانواده‌های زندانیان موجب شد بخش قابل توجهی از این بدهی‌ها کاهش یافته و با واریز کمک‌های نیکوکاران این تعداد زندانی آزاد شدند.

وی در پایان گفت: ستاد مردمی دیه استان تهران، در تمام ایام سال، آماده دریافت کمک‌های مردم نیکوکار و پرداخت بدهی زندانیان نیازمند بدهکار است تا ضمن رضای خداوند، لبخند شادی به کودکان زندانیان نیازمند جرایم غیرعمد اهدا شد.

شایان ذکر است: خیرین و نیکوکارانی که قصد کمک به آزادی زندانیان جرایم غیر عمد را دارند همواره می‌توانند از طریق شماره کارت ۶۰۳۷۹۹۱۸۹۹۶۷۵۹۱۶ در این امر خیر سهیم باشند.

همچنین در صورت تمایل ضمن مراجعه حضوری به ستاد دیه استان تهران واقع در خیابان کریم‌خان زند، خیابان سنایی، اعرابی ۵، پلاک ۱۹، طبقه اول، شماره تلفن ۸۸۸۶۱۹۹۲ با نحوه ارسال کمک‌های مالی و آزادی زندانیان استان آشنا شوند.