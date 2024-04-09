افزایش ارتفاع امواج در دریای خزر، خلیج فارس و عمان

به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان هواشناسی با صدور هشدار نارنجیرنگ آورده است: وزش باد شدید شمال غربی با بیشینه سرعت ۳۲ نات و بیشینه ارتفاع امواج در مناطق ساحلی ۱.۵ تا ۲.۵ متر و در مناطق دور از ساحل تا ۳ متر با تاکید بر مناطق ساحلی استانهای مازندران و گلستان فردا (۲۲ فروردینماه) در مناطق ساحلی و دور از ساحل استان گلستان در دریای خزر، پنجشنبه (۲۳ فروردینماه) در مناطق ساحلی و دور از ساحل استانهای گیلان و مازندران و گلستان، در دریای خزر و جمعه (۲۴ فروردینماه) در مناطق ساحلی و دور از ساحل استانهای مازندران و گلستان در دریای خزر پیشبینی میشود.
در این شرایط جوی ممنوعیت شنا، خطر غرق شدن قایقهای سبک و تفریحی، احتمال آسیب به قفسها و تورهای صیادی، اختلال در تردد شناورهای حمل و نقل دریایی، احتمال خسارت به تأسیسات دریایی و ساحلی و اختلال در فعالیتهای بنادر و اختلال در ورود و خروج شناورها به حوضچه بنادر وجود دارد.
ممنوعیت در تردد قایقها و شناورهای سبک تفریحی و صیادی، ممنوعیت در تردد شناورهای نیمه سنگین، در نظر گرفتن تمهیدات لازم جهت پیشگیری از هر گونه خسارت در حوزههای مختلف را سازمان هواشناسی توصیه میکند.
سازمان هواشناسی با صدور هشدار زردرنگ آورده است: وزش باد با بیشینه سرعت (۲۴ تا ۲۸ نات) و بیشینه ارتفاع موج در مناطق ساحلی و دور از ساحلی بین ۱ تا ۱.۵ متر بهویژه در ساعات بعدازظهر و شب چهارشنبه (۲۲ فروردین ماه) در مناطق ساحلی و دور از ساحل استانهای خوزستان و بوشهر و هرمزگان، در خلیج فارس و نواحی غربی تنگه هرمز، پنجشنبه تا شنبه (۲۳ تا ۲۶ فروردینماه) در مناطق ساحلی و دور از ساحل استانهای بوشهر و هرمزگان، در خلیج فارس و تنگه هرمز و مناطق غربی دریای عمان پیشبینی میشود.
در این شرایط جوی اختلال در ترددهای دریایی، خطر غرق شدن شناگرها و پاره شدن تورهای صیادی، احتمال اختلال در فعالیتهای شیلاتی و فعالیتهای سکوهای نفتی دور از انتظار نیست. سازمان هواشناسی نسبت به منع فعالیتهای تفریحی و شیلاتی، منع ترددهای شناورهای سبک، اتخاذ تمهیدات لازم جهت فعالیتهای ساحلی و فراساحل همچنین سکوهای نفتی توصیه میکند.
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