به گزارش خبرنگار مهر، هاشم داداش پور معاون وزیر علوم و رییس سازمان امور دانشجویان شامگاه دوشنبه در مراسم جشنواره افطار ملل که با حضور دانشجویان کشورهای مختلف در دانشگاه اهل بیت (ع) برگزار شد، ضمن تبریک سال جدید شمسی و عید فطر گفت: دنیای علم در حال تغییر خاصی است، اتفاقاتی که از بیست یا سی سال پیش رخ داده نشان می‌دهد که جغرافیای علم مسلط از دنیای غرب در حال تغییر است که در سیاست هم اثر گذاشته است و ما از دنیای تک قطبی به دنیای چندقطبی در حال حرکت هستیم.

وی افزود: امروز دانشمندان در سراسر دنیا تغییر در جغرافیای علم و سیاست را تأیید می‌کنند، وقتی این اتفاق رخ دهد تغییر در هویت تمدنی هم شکل می‌گیرد، در این میان تلاش‌های که در ایران رخ داده نشان دهنده این است که ایران سعی کرده جایگاه علمی خود را ارتقا بخشد، در دنیای امروز ایران را صاحب جایگاه علمی می‌بینید، که تمام کشورهای دنیا و نهادهای مختلف علمی به آن اذعان دارند که ایران حداقل بین ۱۵ کشور اول جهان دارای رتبه علمی بالایی است. البته نسبت به آنچه باید اتفاق افتد باید تلاشی بیش از این صورت گیرد.

داداش پور با بیان اینکه به میزانی که از جغرافیای علم صحبت می‌کنیم جابجایی دانشجویان بین المللی هم در حال رخ دادن است، عنوان کرد: با مشاهده تحولات علمی دنیا و نظام‌های آماری قطب بندی اصلی علمی که از کشورهای خاص شروع می‌شد و کشورهای پیرامونی در آن جایگاهی نداشتند نیز در حال تغییر است. به همین تناسب ایران هم تلاش می‌کند مرکز ثقل جذب دانشجویان بین المللی قرار گیرد. بسیار مهم است که در جهت گیری علمی با استفاده از ظرفیت‌های آن و شکل دادن به مرجعیت علمی باید صاحب جایگاه در دنیای امروز شویم.

رییس سازمان امور دانشجویان با استناد به فرمایش اخیر رهبری در دیدار با دانشجویان اظهار کرد: ایشان فرمودند دانشگاه جای تربیت عالم، تولید علم و جهت دادن به تربیت عالم و تولید علم است. آن بخش اول و دوم در همه دانشگاه‌های دنیا رخ می‌دهد. بنابراین اینجا موضوعی که برجسته می‌شود این است که جهت گیری ما در تولید علم و عالم باید به سوی تمدنی باشد که هویت و سبک زندگی اسلامی را شکل دهد.

وی افزود: کشورهای اسلامی باید بتوانند تمدن اسلامی را شکل بدهند اما امروز متأسفانه جایگاه کشورهای اسلامی در تولید علم جایگاه مناسبی نیست، بنابراین باید تلاش کنیم تربیت رهبران و عالمان علمی در جهت هویت سازی و تمدن سازی اسلامی شکل بگیرد. در مقایسه با تولید علم در دنیا سهم کشورهای اسلامی در سطح پایینی است. تقریباً سهم شش تا هفت درصد کل علم در دنیا سهم کشورهای اسلامی است با اینکه حداقل یک چهارم جمعیت دنیا مسلمانان هستند. ما باید این فاصله را پر کرده و جایگاه خود را در احیای تمدن اسلامی شکل بدهیم.

معاون وزیر علوم با بیان اینکه مقدمه تمدن اسلامی بدون شک مرجعیت علمی است، گفت: در کشورهای اسلامی بدون تحقق مرجعیت علمی امکان ظهور و بروز تمدن اسلامی ممکن نیست، بنابراین باید همه مسلمانان در فضای چندقطبی علمی دنیا جایگاه خود را پیدا کنند، همه دانشجویان این دانشگاه باید جایگاه علمی خود را در جغرافیای اسلامی پیدا کنند. سبک زندگی اسلامی سبکی برای همه جامعه جهانی است بنابراین ما باید بتوانیم آن را به همه دنیا گسترش دهیم، دانشجویان دانشگاه اهل بیت (ع) یک وظیفه بزرگی برعهده دارند که باید با وجود زیست فردی و جمعی در سبک اسلامی و تثبیت مرجعیت علمی خود برای احیای تمدن اسلامی در دنیا هم فکر کنند.

در ادامه حجت‌الاسلام سعید جازاری رییس دانشگاه اهل بیت (ع) ضمن تبریک سال جدید شمسی و عید فطر گفت: در آیه ۱۸۵ سوره بقره «شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِی أُنْزِلَ فِیهِ الْقُرْآنُ هُدًی لِلنَّاسِ وَبَیِّنَاتٍ مِنَ الْهُدَیٰ وَالْفُرْقَانِ…» خداوند نشان می‌دهد که ماه رمضان ماه هدایت است.

وی افزود: در تبیین هدایت دو نوع داریم که یکی هدایت عام و دیگری هدایت خاص است که جلوه هدایت خاص همان هدایت تحققی و معرفتی است. در همه ادیان ایام مقدسی داریم که برای معنویت استفاده می‌کنند، به عنوان مثال در مکتب یهودیت ایام عید کیپور که قبل و بعد از آن روزه داری دارند و این عید روز کمال برای آنها است، هفته گذشته ما در مسیحیت عید پاک را داشتیم که مسیحیان قبل از آن هفت روز روزه و بعد از آن روزه خاص می‌گیرند و روز عید پاک را روز رستاخیز عیسی (ع) بیان می‌کنند و می‌گویند ما در جست‌وجوی گمشده ای هستیم، آنچه ما امروز به وجود نازنین غایب از نظر تعبیر می‌کنیم.

حجت‌الاسلام جازاری با بیان اینکه در اسلام نیز مناسبت‌های مقدس در ایام مقدس زیاد داریم که بهترین آنها ماه رمضان است، اظهار کرد: در آیه شریفه ۱۸۵ سوره بقره با ظرافت می‌فرماید در اثر مبارکی ماه رمضان است که قرآن در آن نازل شده و اسباب هدایت فراهم شده است، هدایت در معنای خاص معرفتی و در بیان ارزشمند عرفا همان معنویت است.

وی ادامه داد: ما در دانشگاه اهل بیت (ع) افتخار داریم که میزبان دانشجویان بین المللی باشیم، رسالت من و خادمین دانشگاه این است که فضایی را فراهم کنیم که آراسته به بال علم، معرفت و معنویت باشد. ما معنویت را خلاصه در مناسک عبادی نمی بی نم بلکه معنویت را در سیمای کامل آن تعریف می‌کنیم، معنویت یعنی ظرافت‌های کمال انسانی که نشاط او را در همه ابعاد فراهم کند. بنابراین ما در طول سال در جستجوی موقعیت‌هایی هستیم که از ظرفیت‌های موجود در نشاط و کمال دانشجویان بهره برداری کنیم.

رییس دانشگاه اهل بیت (ع) بیان کرد: یکی از اقدامات برگزاری جشنواره‌های هنری است که یک مورد آن را در خرداد برگزار خواهیم کرد، همچنین در نظر داریم که جشنواره‌های دیگری در حوزه نقاشی، شعر، موسیقی و ورزشی و غیره برگزار کنیم. معنویت در لسان اهل بیت منحصر در مناسک دینی نیست، بلکه از نظر آنها هنر خط، طبع شعر، ظرافت فضای سبز و نسیم بهاری همه بر روح انسان اثر دارد. این جشنواره یکی از نقطه‌های آغازین پیش جشنواره برای دورهم نشینی دانشجویانی بود که سنت دیرینه، مقدس و ارزشمند افطار را در این مجلس به دیگر دوستان خود معرفی کنند.