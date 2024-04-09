«علیرضا محمودی پارسا» شهید شاخص سپاه البرز شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ سعید صادقی گفت: در راستای ترویج سبک زندگی شهدا و اشاعه فرهنگ ایثار و شهادت در جامعه، هر سال یکی از شهدای والامقام استان البرز به عنوان شهید شاخص سال معرفی می‌شود.

وی مطرح کرد: پس از هم اندیشی و بهره‌گیری از نظرات پیشکسوتان دفاع مقدس و با تأیید سردار حیدرنیا فرمانده سپاه امام حسن مجتبی (ع) البرز، نوجوان شهید علیرضا محمودی پارسا، شهید شاخص سال ۱۴۰۳ سپاه البرز شد.

معاون فرهنگی هنری سپاه استان البرز عنوان کرد: معرفی شهدای شاخص بسیج از سال ۱۳۸۹ در راستای ترویج سیره زندگی شهدا، معرفی الگوهای برتر دینی و انقلابی و آشنایی نوجوانان و جوانان با این الگوهای گوهربار، پایه گذاری شد.