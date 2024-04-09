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۲۱ فروردین ۱۴۰۳، ۲۲:۰۷

دیدار وزیران خارجه آمریکا و انگلیس

دیدار وزیران خارجه آمریکا و انگلیس

وزیران خارجه آمریکا و انگلیس در واشنگتن با یکدیگر دیدار کردند و به بحث و رایزنی درباره جنگ غزه پرداختند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، «آنتونی بلینکن» وزیر خارجه آمریکا و «دیوید کامرون» وزیر خارجه انگلیس در مقر وزارت خارجه آمریکا در واشنگتن با یکدیگر دیدار و رایزنی کردند.

بلینکن در کنفرانس خبری مشترک با کامرون پس از این دیدار بدون اشاره به حمایت‌های همه جانبه این دو کشور از رژیم صهیونیستی گفت: باید در ورود کمک‌ها به نوار غزه تسریع شود و گذرگاه‌های زمینی بیش‌تری گشوده شود.

وی افزود: همراه اسرائیل، مصر و قطر برای دستیابی به آتش‌بس فوری در غزه و آزادی اسیران در تلاش هستیم. اسرائیل متعهد شده است که ورود کمک‌های بشردوستانه به غزه را افزایش دهد.

بلینکن ادامه داد: امور تعیین‌کننده‌ای را که در روزهای پیش رو باید رخ بدهد مورد بحث و بررسی قرار می‌دهیم که از جمله این امور گشایش گذرگاه‌ها در شمال غزه برای ورود کمک‌ها است.

وی با تکرار ادعای مخالفت آمریکا با حمله رژیم صهیونیستی به رفح گفت: همچنان نگرانی‌هایی درباره توانایی اسرائیل در خروج غیرنظامیان از شهر رفح پیش از هرگونه عملیات زمینی در این شهر داریم. همچنان با اسرائیل در رابطه با یافتن گزینه‌های جایگزین عملیات زمینی که قصد انجام آن در رفح را دارد در تماس هستیم. ما زمانی تعیین‌شده برای انجام عملیات در رفح نداریم و گفت‌وگوهای ما با اسرائیل در این رابطه ادامه دارد.

بلینکن بدون اشاره به کارشکنی‌های رژیم صهیونیستی در روند گفت‌وگوهای آتش‌بس در نوار غزه گفت: ما پیش‌نهادی جدی را به حماس ارائه کرده‌ایم و انتظار می‌رود برای دستیابی به آتش‌بس و بازگرداندن اسیران مورد پذیرش قرار گیرد.

وی ادامه داد: عملیات نظامی اسرائیل در رفح خطری بزرگ برای غیرنظامیان ایجاد خواهد کرد. ورود کمک‌ها به غزه تا زمانی که نیاز باشد باید ادامه پیدا کند. ما منتظر نتیجه تحقیقات اسرائیل در خصوص حمله به کاروان نیروهای امدادی در غزه هستیم.

از سوی دیگر دیوید کامرون وزیر خارجه انگلیس نیز گفت: ما به رهبری بین‌المللی برای دستیابی به آتش‌بس موقت در غزه و حمایت از روند صلح ایمان داریم.

همچنین وی بدون اشاره به جنایت‌های رژیم صهیونیستی مدعی شد: ما طرحی روشن برای پایان درگیری در غزه از طریق آتش‌بس، دورنمودن حماس از حکومت و شروع روند سیاسی داریم.

کد مطلب 6074680

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    نظرات

    • محمد امین سید رضی از قزوین IR ۲۳:۵۷ - ۱۴۰۳/۰۱/۲۱
      0 0
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      رژیم یاغی ایالات متحده آمریکا و انگلیس وقیحانه در غزه جنگ را ادامه می دهند و وقیحانه درباره جنگ در غزه باهم رایزنی می کنند
    • NP IR ۰۲:۵۸ - ۱۴۰۳/۰۱/۲۲
      0 0
      پاسخ
      مکر حیله ها شروع شد

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