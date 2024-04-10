برخی از مناطق ایران منتظر سیل باشند

به گزارش خبرگزاری مهر، کبری رفیعی کارشناس سازمان هواشناسی، گفت: امروز در نیمه غربی کشور بارندگی همراه با رگبار، رعد و برق و وزش باد شدید پیش بینی شده است که این شرایط جوی در دامنههای زاگرس مرکزی تداوم دارد.
کارشناس سازمان هواشناسی با اعلا اینکه بارشها تا یکشنبه در کشور تداوم دارد و هشدار سطح نارنجی برای برخی از استانهای پربارش صادر شده است، افزود: شدت بارشهای امروز مربوط به استانهای ایلام، لرستان، کرمانشاه، کردستان، همدان، چهارمحال و بختیاری، زنجان، قزوین، البرز، مرکزی، اصفهان، شمال خوزستان و غرب تهران است. فردا نیز بیشترین بارشها مربوط به سواحل دریای خزر، اردبیل، شمال آذربایجان شرقی و آذربایجان غربی است. جمعه نیز در خراسان رضوی بارشها شدت دارد.
کارشناس سازمان هواشناسی ادامه داد: مخاطرات آبگرفتگی معابر، سیلابی شدن مسیلها و رودخانههای فصلی و جاری شدن رواناب، برخورد صاعقه، ریزش سنگ در مناطق کوهستانی و خسارت به محصولات کشاورزی پیامد این بارشها در مناطق مختلف کشور است.
وی توصیه کرد: کوهنوردان از انجام فعالیتهای کوهنوردی, عشایر از تردد در حاشیه و بستر رودخانهها و مناطق مرتفع خودداری کنند.
کارشناس سازمان هواشناسی از وزش باد شدید در مرکز، جنوب غربی و نوار شرقی کشور طی امروز و فردا خبر داد. از فردا تا شنبه در نیمه شمالی کشور دمای هوا بین ۶ تا ۱۰ درجه کاهش مییابد.
به گفته وی، آبهای خلیج فارس و تنگه هرمز امروز و پنجشنبه و جمعه آبهای دریای خزر، تنگه هرمز، و نیمه شرقی خلیج فارس مواج است که در این روزها محدودیتهایی برای انجام فعالیتهای دریایی در کشور وجود دارد. تهران در برخی از ساعتها، رگبار و رعد و برق و وزش باد دارد. بیشینه و کمینه دمای پایتخت امروز بین ۲۶ تا ۱۳ درجه است.
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