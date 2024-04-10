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۲۲ فروردین ۱۴۰۳، ۱۶:۱۸

در ۹۴ سالگی؛

کاشف ذرات ریزتر از اتم درگذشت

کاشف ذرات ریزتر از اتم درگذشت

پیتر هیگز محقق خارق العاده ای که وجود ذرات ریزتر از اتم را کشف کرد، در ۹۴ سالگی فوت کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایندپندنت، هیگز پروفسور دانشگاه ادینبرا و برنده جایزه نوبل و انبوهی از جوایز دیگر برای تحقیقی روی ماده‌ای بود که به «هیگز بوزون» شناخته شده و چگونگی شکل گیری جهان را نشان می‌دهد. تحقیق و جستجو برای اثبات وجود این ذرات به یکی از بزرگترین پروژه‌های جهان علم تبدیل شد. این ذره در سال ۲۰۱۲ میلادی با استفاده از برخورد دهنده بزرگ هاردون(Large Hadron Collider)کشف شد.

این تحقیق چنان عظیم بود که هیگز بوزون ذره خدا لقب گرفت. هیگز نیز از شهرتی که این اکتشاف برای او به ارمغان آورد دوری کرد.

او روز دوشنبه در ادینبرا و پس از یک بیماری کوتاه مدت فوت کرد. هیگز در سال ۱۹۲۹ میلادی در نیوکاسل انگلیس به دنیا آمد و در کالج کینگز لندن درس خواند و در دهه ۱۹۶۰ میلادی سمتی در دانشگاه ادینبرا را قبول کرد و تا زمان بازنشستگی در سال ۱۹۹۶ در همانجا فعالیت کرد.

کد مطلب 6075152

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    نظرات

    • IR ۲۲:۱۷ - ۱۴۰۳/۰۱/۲۵
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      پاسخ
      این ک دیگه فوت نکرده بزور فوتوندنش

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