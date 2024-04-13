جایگاه دوم فوت شدگان ناشی از تصادفات کشور به تهران اختصاص دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، ابوالفضل نیکوکار معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان تهران گفت: در استان تهران با افزایش ۲.۹ درصد و در شهر تهران با افزایش ۶.۶ درصد تلفات انسانی مواجه هستیم و استان تهران در خصوص فوت شدگان ناشی از تصادفات در جایگاه دوم کشور قرار دارد.

نیکوکار گفت: در آمار مقایسه‌ای ۱۱ ماهه فوت شدگان ناشی از تصادفات در سال ۱۴۰۱ تعداد آن ۱۳۱۳ نفر بوده که سهم شهر تهران ۶۷۶ نفر و در سال ۱۴۰۲ تعداد آن ۱۳۵۲ نفر بوده که سهم شهر تهران ۷۲۱ نفر است.

وی در رابطه با اقدامات صورت گرفته در این زمینه افزود: در قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، تقسیم کار فی مابین دستگاه‌های اجرایی و انتظامی صورت گرفته است و وظایف و تکالیف نیز مشخص شده است که در صورت اجرای دقیق آن تلفات انسانی و خسارات مادی در استان تهران به طور محسوس کاهش خواهد یافت.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان تهران اضافه کرد: راه اندازی سامانه پیامکی اعلام تخلفات رانندگی متصل به دوربین‌های پایش تصویری و نظارت شهری به صورت بر خط، اقدام در جهت حمایت از طرح ۱۰ راهور فاتب موضوع ساماندهی موتور سیکلت از سوی شهرداری و استانداری و دستگاه‌های اجرایی در سطح شهر تهران، تهیه یا تدوین نظام رتبه بندی ایمنی خودروها توسط وزارت صمت و سازمان استاندارد با هدف کسب اطلاع خریداران از کیفیت خودروها ازجمله این اقدامات است.

وی بر تأمین اعتبار ساخت چهار بانده شدن محور فیروزکوه سمنان توسط اداره کل راهداری استان تأکید و از آن اداره کل در مورد کاهش نقاط حادثه خیز و به روز رسانی دوربین‌ها تشکر کرد.