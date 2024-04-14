معاون حوزه وزارتی وزیر علوم منصوب شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت علوم، محمد علی زلفی گل وزیر علوم، تحقیقات و فناوری با صدور حکمی دکتر «حمیدرضا کوهدار» را به عنوان معاون حوزه وزارتی منصوب کرد.
در حکم انتصاب حمیدرضا کوهدار خطاب به وی آورده است؛
نظر به مراتب تعهّد، دانش و تجارب و روحیۀ تحولخواهی ارزنده جناب عالی به موجب این حکم به سمت معاون حوزه وزارتی منصوب می شوید. لازم است ضمن هماهنگی با مدیرکل حوزۀ وزارتی در تمشیت و پیش برد امور و کمک به دست یابی به اهداف، سیاست ها و برنامه های آن دفتر هماهنگی و همکاری شایسته مبذول نمایید.
امید است با توکّل به خداوند سبحان و تلاشهای جنابعالی و همکاران دفتر وزارتی، اهداف و سیاستهای این وزارت در زمینۀ راهبری دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی، پژوهشی و فنّاوری بر پایۀ قوانین و سیاستهای دولت و در چارچوب برنامههای ارائه شده اینجانب به مجلس شورای اسلامی تحقق یابد.
توفیق جنابعالی را در خدمت به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران از خداوند متعال خواستارم.
گفتنی است؛ حمیدرضا کوهدار (زاده تهران _ ۱۳۶۱) دانشآموخته رشته مواد و متالوژی، عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت ایران با مرتبه استادیاری است که از مهمترین سوابق اجرایی و مدیریتی وی میتوان به مدیر امور فرهنگی و اجتماعی دانشگاه علم و صنعت، مدیر ترویج و گفتمانسازی ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور، مدیر گروه اجراییسازی اسناد ستاد علم و فناوری شورای عالی انقلاب فرهنگی، مشاور مدیرکل بورس سازمان امور دانشجویان اشاره کرد.
وی همچنین عضو هیات علمی برگزیده دانشگاه علم و صنعت در امور آموزشی، عضو بنیاد ملی نخبگان و دانشجوی نمونه کشوری بوده است.
پیش از این امین عبداللهزاده در این سمت قرار داشت که هماکنون به عنوان مدیرکل پشتیبانی امور فناوری و نوآوری وزارت علوم منصوب شده است.
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