به گزارش خبرگزاری مهر، سحابروشن اظهار کرد: مسابقات انتخابی تیم ملی اسکیت اینلاین فریاستایل شاخه اسپید اسلالوم با حضور برترین اسکیتبازان کشور به میزبانی شهرستان نجفآباد در استان اصفهان برگزار شد که نمایندگان همدان در این رقابتها عملکرد درخشانی از خود به نمایش گذاشتند.
وی افزود: در پایان این مسابقات «پارسا مرادی» و «سیده حسنا معروفی» اسکیتبازان مستعد همدانی با جلب نظر کادر فنی، جواز حضور در اردوی تیم ملی را کسب کردند.
رئیس هیئت اسکیت استان همدان با تبریک این موفقیت به جامعه ورزش استان، مربیان و خانواده این ورزشکاران، تصریح کرد: دعوت از ۲ نماینده همدان به اردوی ملی گویای ظرفیتها و استعدادهای غنی در رشته اسکیت استان است و امیدواریم با استمرار حمایتها و برنامهریزیهای هدفمند شاهد تثبیت جایگاه ورزشکاران همدانی در ترکیب نهایی تیم ملی و افتخارآفرینی در میادین بینالمللی باشیم.
سحابروشن در بخش دیگری از سخنان خود بر رویکرد هیئت اسکیت در شناسایی و پرورش استعدادهای پایه تاکید کرد و گفت: راهبرد اصلی هیئت اسکیت استان همدان فراهمسازی زیرساختها و شرایط استاندارد برای پیشرفت ورزشکاران است و این موفقیت میتواند انگیزهای مضاعف برای نسل جدید اسکیتبازان استان باشد.
وی در پایان ضمن آرزوی موفقیت برای پارسا مرادی و سیده حسنا معروفی در مراحل آتی اردوی تیم ملی، بیان کرد: امیدواریم این ورزشکاران با تداوم درخشش خود سهم ارزندهای در موفقیتهای ورزش کشور داشته باشند.
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