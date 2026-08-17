آزادگان با مقاومت خود درس بزرگ ایستادگی به ملت ایران آموختند

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام علیاکبر منصوری ظهر دوشنبه در آیین تجلیل از آزادگان سرافراز شهرستان رزن ضمن تبریک سالروز ورود آزادگان به میهن اسلامی اظهار کرد: ۲۶ مرداد سال ۱۳۶۹ روزی ماندگار در تاریخ انقلاب اسلامی است؛ روزی که آزادگان عزیز پس از سالها دوری از وطن و تحمل سختیهای فراوان قدم به خاک میهن گذاشتند.
وی ضمن قدردانی از آزادگان شهرستان رزن افزود: به نمایندگی از مردم شهرستان رزن این روز را به همه آزادگان عزیز تبریک عرض میکنم و امیدوارم خداوند به همه ما توفیق دهد که قدردان مجاهدتها، صبر و فداکاریهای این عزیزان باشیم.
امام جمعه رزن با اشاره به نقش خاطرات آزادگان در انتقال فرهنگ ایثار و مقاومت گفت: فیلمها و روایتهایی که از دوران دفاع مقدس و بازگشت آزادگان تهیه شده تنها گوشهای از دریای مجاهدتهای این عزیزان را به نمایش گذاشته است و نسل امروز باید با این واقعیتها آشنا شود.
حجت الاسلام منصوری ادامه داد: آزادگان در دوران اسارت سختیهای فراوان جسمی و روحی را تحمل کردند اما ایمان، غیرت و عزت آنها هرگز در برابر دشمن شکست نخورد و با مقاومت خود یک جبهه دیگر از مبارزه را در دل اردوگاههای دشمن شکل دادند.
وی با بیان اینکه آزادگان الگوی صبر و پایداری هستند، تصریح کرد: دشمن تصور میکرد با اسارت رزمندگان میتواند اراده آنها را تضعیف کند اما مقاومت آزادگان باعث شد دشمن در برابر روحیه ایستادگی آنها شکست بخورد.
امام جمعه رزن با تاکید بر ضرورت تبیین فرهنگ مقاومت برای نسل جوان گفت: امروز بیش از هر زمان دیگری نیاز داریم که خاطرات و تجربیات آزادگان برای جوانان بیان شود تا بدانند عزت و اقتدار امروز کشور حاصل مجاهدت و فداکاری چه انسانهایی است.
حجت الاسلام منصوری در پایان با اشاره به اینکه مقاومت ملت ایران در عرصههای مختلف ادامه دارد، افزود: همانگونه که آزادگان در دوران اسارت با صبر و ایمان از ارزشها دفاع کردند امروز نیز جامعه با تکیه بر همان روحیه مقاومت میتواند از مشکلات عبور کند.
نظر شما