بازار شالی و برنح به نفع مصرف کنندگان کنترل شود

به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر عالیشاه سوادکوهی بعدازظهر دوشنبه در حاشیه بازدید از شالیکوبی ها از برخورد قاطع قضایی با شالیکوبی های متخلف خبر داد و گفت: با هرگونه تخلف در این واحدها که منجر به تضییع حقوق کشاورزان و مردم شود، بدون اغماض برخورد خواهد شد.

دادستان مرکز استان مازندران با اشاره به اهمیت ویژه این ایام در تأمین ارزاق عمومی مردم، از دستگاههای ذیربط خواست تا نظارت ویژه ای بر عملکرد شالیکوبی ها و روند خرید و عرضه شالی و برنج داشته باشند و هرگونه تخلف را بلافاصله به مراجع قضایی گزارش دهند.

عالیشاه سوادکوهی تصریح کرد: کنترل بازار قیمت شالی و برنج باید به نفع مردم و مصرف کنندگان باشد و سازوکارهای نظارتی به گونه ای مدیریت شود که از آسیب به سفره مردم جلوگیری به عمل آید.

وی با هشدار به فعالیت دلالان متخلف در بازار برنج، تأکید کرد: واسطه ها و دلالان باید از چرخه عرضه ارزاق عمومی حذف شوند و دست آنها از سفره مردم کوتاه شود.

دادستان مرکز استان مازندران در پایان با تأکید بر ضرورت تشدید نظارتها در این حوزه، از مردم خواست در صورت مشاهده هر گونه تخلف مراتب را به دستگاه قضایی گزارش کنند.

وی اطمینان خاطر داد: گزارش های واصله بررسی و در صورت مشاهده هرگونه تخلفی یا عوامل آن بشدت برخورد می شود و به اطلاع عموم مردم استان نیز خواهد رسید.