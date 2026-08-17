محمدحسن باقری‌شکیب در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به آخرین وضعیت جوی استان همدان اظهار کرد: براساس تحلیل داده‌های هواشناسی از امروز تا اواخر هفته شاهد آسمانی صاف و آفتابی در سراسر استان خواهیم بود.

وی در خصوص تغییرات دمایی در روزهای پیش‌رو افزود: دمای بیشینه استان با نوسانات افزایشی همراه خواهد بود و پیش‌بینی می‌شود روز پنجشنبه گرم‌ترین روز هفته باشد به‌طوری که دما در برخی نقاط استان مجدداً به مرز ۴۰ درجه سانتی‌گراد خواهد رسید.

کارشناس اداره‌کل هواشناسی استان هدان خاطرنشان کرد: پس از روز پنجشنبه روند تدریجی کاهش دمای بیشینه آغاز خواهد شد.

وی در ادامه به گزارش دمای ایستگاه‌های استان در ۲۴ ساعت گذشته اشاره کرد و گفت: کمینه و بیشینه دمای ثبت شده در ایستگاه فرودگاه همدان بین ۱۶ و ۳۷ درجه سانتی‌گراد بوده است و شهرهای نهاوند، تویسرکان و اسدآباد نیز دمای صبحگاهی ۱۶ درجه را تجربه کردند.

باقری‌شکیب در پایان با اشاره به ثبت بیشترین دما در ایستگاه‌های استان در شبانه‌روز گذشته یادآور شد: ایستگاه فامنین با دمای ۳۹ درجه سانتی‌گراد گرم‌ترین ایستگاه استان گزارش شد و در روز گذشته وزش باد شدید در شیرین‌سو به ثبت رسید که سرعت آن به ۵۸ کیلومتر بر ساعت رسیده بود.