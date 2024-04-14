به گزارش خبرگزاری مهر، نواب نصیرشلال سرمربی تیم ملی وزنهبرداری بعد از جلسه امروز با سجاد انوشیروانی رییس فدراسیون، لیست ۱۴ نفره تیم ملی را برای حضور در المپیک پاریس و رقابتهای جهانی ۲۰۲۴ منامه را اعلام کرد.
حمید زارع، عبدالله بیراندوند، ایلیا صالحی پور، علی عالیپور، میر مصطفی جوادی، علیرضا عباسپور، علیرضا معینی، علیرضا نصیری، ابوالفضل زارع، آریا پایدار، آیت شریفی و علی داودی ۱۴ وزنهبرداری هستند که باید روز ۳۱ فروردین با حضور در کمپ تیمهای ملی خود را به کادر فنی معرفی کنند.
دور جدید تمرینات تیم ملی به صورت ممتد تا المپیک پاریس از روز اول اردیبهشت ماه در کمپ تیمهای ملی آغا خواهد شد.
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