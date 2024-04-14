محیط زیست را به بهانه اشتغال تخریب نکنیم/جلوگیری از تغییر کاربری

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد موحدی آزاد پیش از ظهر یکشنبه در مراسم تودیع و معارفه رئیس کل دادگستری مازندران با بیان اینکه دستگاه قضائی در صدور اجرای احکام به وجه اسلامی وجه ویژه‌ای دارد، با تقدیر از حجت الاسلام اکبری رئیس کل سابق استان مازندران با تجربه در حوزه قضائی معرفی کرد و گفت: طبق دستور رئیس کل قوه قضائیه مدیرانی که ۵ سال در سمت خود فعالیت داشته‌اند در صورت تمایل باید جابجا شوند.

وی با اظهار اینکه همزمان در هفت استان جابجایی مدیران در حال صورت گرفتن است، ادامه داد: همچنین در این مراسم آقای پوریانی به عنوان رئیس کل جدید دادگستری مازندران معرفی می‌شود.

دادستان کل کشور از مازندران به عنوان استان بسیار مهم و حساس در کشور یاد کرد و گفت: این استان دارای مواهب طبیعی و زیادی است و بیش از ۴۰ درصد برنج کشور در این استان تولید ی‌شود.

حجت الاسلام موحد با اظهار اینکه اراضی استان کشاورزان بسیار قیمتی است ادامه داد: از این رو امکان دارد که برخی از سودجویان به منابع طبیعی استان دست درازی کنند.

جلوی تغییر کاربری اراضی گرفته شود

وی تصرف اراضی منابع طبیعی و تغییر کاربری اراضی زراعی را از جمله مسائل مهم در مازندران بیان کرد و گفت: نباید اجازه داد که سودجویان به تغییر کاربری غیر مجاز اراضی کشاورزی و منابع طبیعی بپردازند و باید جلوی این اقدام گرفته شود.

دادستان کل کشور غفلت از نظارت را سبب از دست دادن ثروت‌های طبیعی ذکر کرد و گفت: نباید اجازه تغییر کاربری غیر مجاز را داد و ما مسئولان متخلف را تعقیب قضائی خواهیم کرد.

وی با تاکید بر اینکه دستگاه قضائی نسبت متخلفان اغماض نخواهد کرد افزود همچنین با افراد و مسئولینی که کوتاهی داشته باشند برخورد قاطع نیز خواهند داشت.

وی همچنین گریزی به موضوع پتروشیمی مازندران زد و با اشاره به اینکه نباید به بهانه ایجاد اشتغال محیط زیست تخریب شود، افزود: محیط زیست و حوزه بهداشت مخالف آن هستند و باید با آن برخورد شود.

وی با اظهار اینکه اشتغال مهم است ولی سلامت مهمتر است، از واگذاری ۹۰ هکتار زمین برای ایجاد پروژه پتروشیمی انتقاد کرد و گفت: چرا همه امتیازات را به یک نفر می‌دهیم.

دادستان کل کشور با بیان اینکه امروز همه دنیا فهمیدند که اسرائیل غده سرطانی است، افزود: امروز در مناطق مختلف جهان علیه اسرائیل قیام می‌کنند و هدف و حرف حضرت امام راحل جهانی شده است.

وی گفت: نیروهای مسلح و سپاه پاسداران و مقاومت افتخار آفریدند و دل همه مسلمانان عالم را خوشحال کردند.