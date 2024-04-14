مادر شهیدان «فرشیدفر» به فرزندان شهیدش پیوست

به گزارش خبرگزاری مهر، حاجیهخانم «تاج دولت کمار» مادر شهیدان والامقام «هادی و حمیدرضا فرشیدفر»، شامگاه شنبه ۲۵ فروردین ماه پس از سالها فراق از فرزندان شهیدش دعوت حق را لبیک گفت و آسمانی شد.
پیکر این مادر والامقام امروز یکشنبه ۲۶ فروردین ماه تشییع و در گلزار شهدای امامزاده محمد (ع) کرج، در جوار فرزندان شهیدش به خاک سپرده شد.
همچنین مراسم بزرگداشت این مادر شهید نیز بعد از ظهر امروز از ساعت ۱۵:۳۰ لغایت ۱۷:۳۰ در مسجد حضرت ابوالفضل (ع) واقع در باغستان غربی برگزار میشود.
گفتنی است شهید «هادی فرشیدفر» متولد ۲۲ مرداد ماه ۱۳۴۳، ۲۲ فروردین سال ۱۳۶۲ در عملیات والفجر ۱ در فکه و شهید «حمیدرضا فرشیدفر» متولد ۱۷ فروردین ماه ۱۳۴۷، ۱۶ آبان ماه ۱۳۶۲ در عملیات والفجر ۴ در پنجوین بر اثر اصابت ترکش به مقام رفیع شهادت نائل آمد.
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